Secretaria de Educação de Campo do Tenente realizou homenagem do Dia do Professor

A Secretaria Municipal de Campo do Tenente em parceria com a Prefeitura realizou no dia 14 de outubro uma homenagem pelo Dia do Professor para os professores, educadores e estagiários da rede municipal de ensino. O mesmo foi realizado no Espaço Eventos Casa do Pastel da cidade da Lapa. A secretária Marilene Aparecida Hornick comentou o grande momento: “Fico muito feliz em poder homenageá-las, é o mínimo que posso fazer. Devemos valorizar esta nobre profissão. Parabenizo a todos os professores pelo empenho e dedicação com que se entregam as nobres tarefas de ensinar”.

