Semana Pedagógica em Campo do Tenente

A Secretaria Municipal de Educação realizou nos dias 01 e 02 de fevereiro a Primeira Semana Pedagógica do ano de 2018. Foi realizado o curso do pacto com as formadoras Jesslen Krause para os professores do ensino fundamental de 1º ao 5º ano e Eliz Luana Martins para as educadoras infantis.

Aconteceu também a escolha de vagas dos professores e educadores. A secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta, “mais um ano letivo se inicia, com ele, novas expectativas, novos projetos, novos anseios, novos desejos de que tudo ocorrerá dentro dos objetivos previsto”.