Sinal analógico será desligado em Campo do Tenente e Quitandinha apenas em 2023

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 26/01/2018

Hoje apenas a NSC TV, a RPC, ambas afiliadas a Globo, e a RIC TV, afiliada a Record, transmitem o sinal digital para as nossas cidades.

Compartilhar no Facebook

31 de janeiro de 2023. Esta será a data em que o sinal analógico será desligado em Mafra e Rio Negro, data diferente do que vem sendo anunciado nas propagandas de televisão e sites. A informação pode ser confirmada no site www.sejadigital.com.br.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Hoje apenas a NSC TV, a RPC, ambas filiadas a Globo, e a RIC TV, filiada a Record, transmitem o sinal digital para as nossas cidades. As demais emissoras SBT, Band, Rede TV e outras tem o prazo até 2023 para começarem a transmitir a sua programação no formato digital.

Em contato com a Rede Massa (SBT) a nossa redação foi informada que não tem uma data definida para o início da transmissão em sinal digital que ainda esta fase de projeto para a nossa região. A Band Curitiba informou que conforme o planejamento da emissora a previsão para o canal ser sintonizado na faixa digital na nossa região é o ano de 2019. Nossa redação não conseguiu contato com as demais emissoras.

No dia 31, agora, apenas Curitiba e as cidades da região metropolitana mais próximas da capital como a Lapa e a Fazenda Rio Grande terão a transmissão do sinal analógico encerrado.

QUITANDINHA JÁ TEM SINAL DIGITAL DA REDE MASSA SBT PARANÁ

A programação toda em HD, pode ser sintonizada no canal 27.1, apenas com antena interna nas TVs de tela plana fabricadas após 2012 (com conversor digital embutido)

Nas TVs antigas (de tubo) existe a necessidade do uso de um conversor externo.

Para sintonizar é só solicitar a busca automática de canais e memorizar os canais encontrados.

Por outro lado, o sinal da Globo, através da RPC continua disponível apenas como sinal analógico no canal 50, sem previsão para a disponibilização do sinal digital para Quitandinha, pois segundo informações da própria RPC, necessitaria de investimento por parte da Prefeitura Municipal.