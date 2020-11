Temporal com granizo atinge Campo do Tenente, Quitandinha e várias cidades da Região Metropolitana

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 05/11/2020

Um forte temporal com granizo e rajadas de ventos atingiu Curitiba e cidades da região metropolitana, no fim da tarde desta terça-feira (3). A chuva durou pouco minutos e ainda não há um levantamento de estragos e acidentes.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), áreas de instabilidade são responsáveis por temporais irregulares no estado.

“Áreas de instabilidade se formaram sobre as regiões central, campos gerais, centro-sul, sul e sudoeste, divisa com Santa Catarina conforme mostrou os radares do Simepar a partir das 14h10 min. A Defesa Civil de Curitiba emitiu um alerta em toda região metropolitana.

Campo do Tenente e Quitandinha

Campo do Tenente e Quitandinha na Região Metropolitana de Curitiba, foi um dos primeiros municípios atingidos pela tempestade, que durou menos de 5 minutos. As Prefeitura afirmaram que não teve notificação de acidentes mais graves.

