Volta às aulas em Campo do Tenente será no próximo dia 11

O ano letivo será no sistema remoto, porém haverá possibilidade das aulas serem no sistema híbrido. Pais deverão acompanhar seus filhos neste dia para receber o kit e definir juntos a escola a opção que irá optar para o seu filho(a): híbrido ou presencial

Esse ano, assim como 2020, será repleto de desafios para manter qualidade do processo educacional mediante ao cenário mundial que estamos vivendo.

Comunicamos que dia 11 de fevereiro (quinta-feira) iniciaremos o ano letivo, no Sistema Remoto.

Nesse momento será entregue o 1º kit de atividades impressas, para todas as famílias da rede municipal, e também explicaremos sobre a possibilidade de atendimento no sistema híbrido.

O sistema híbrido funciona com 50% da turma, de forma alternada (uma semana com atividades na escola e uma semana com atividades em casa).

Quem vai determinar e autorizar o aluno a participar do sistema híbrido é a sua família, assinando um termo de responsabilidade. Este sistema vem para agregar e tentar amenizar as perdas irreparáveis que está ocorrendo na área da educação. Mas é algo que precisa ser feito com muita cautela.

“Por isso, será trabalhado em conjunto com diversos segmentos da sociedade e assim com muita responsabilidade, e muita seriedade, para viabilizar o possível retorno às aulas presenciais” enaltece o prefeito Weverton e lembra que no sistema híbrido, terá a oferta de transporte escolar, cumprindo as medidas de segurança e consciente que a prevenção à doença é missão de todos.

A Secretaria de Educação enaltece que é de extrema importância a presença dos pais no dia 11 de fevereiro para a retirada do 1º kit de atividade e fazer a opção pelo sistema remoto ou sistema hibrido para que a escola possa dar o próximo passo.