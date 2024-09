1º Fórum do Agronegócio debaterá desafios do setor em Canoinhas

Os públicos diretamente envolvidos com o agronegócio estão reunidos em Canoinhas para trocar experiências e ampliar conhecimentos sobre a sustentabilidade e a competitividade do setor. O 1º Fórum do Agronegócio de Canoinhas acontecerá no dia 15 de outubro, com promoção do Sebrae e Amplanorte – Associação dos Municípios do Planalto Norte e apoio da Epagri.

O evento busca, através de palestras e painéis de debates, abordar a importância dos dados, a legalidade nas práticas agrícolas, a sucessão familiar, a agricultura orgânica, os impactos das mudanças climáticas e a sustentabilidade econômica nos negócios do agro. A ideia é capacitar os participantes a estimular a implementação de práticas inovadoras e responsáveis, preparando-os para enfrentar os desafios atuais e futuros do agronegócio.

O 1º Fórum do Agronegócio de Canoinhas terá a participação de agricultores, gestores, instituições e organizações não apenas do Planalto Norte, mas de diversos polos do agronegócio da região Sul. O evento acontecerá das 8 às 18 horas no salão de festas da Paróquia Santa Cruz, no centro do município. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo link sebrae.sc/forum-agronegocio-canoinhas. Contatos para expositores pelo fone (47) 99284-8616 e demais informações pelo contato (47) 3419-6506.

PROGRAMAÇÃO

Diversas palestras já estão confirmadas para o 1º Fórum do Agronegócio de Canoinhas, contando com a presença de especialistas em suas áreas de atuação.

Infoagro – Dados do Agronegócio, com técnicos da Epagri

Agricultor Legal, com Márcia Grossl

Sucessão e governança familiar no agronegócio, com João Batista Schneiders

Agricultura orgânica, com Geraldo Rodrigues

Os impactos do clima no agronegócio, com Leandro Puchalski

Agricultura orgânica, com Geraldo Rodrigues

Palestra magna: Agro e a sustentabilidade econômica dos negócios, com Andrea Cordeiro

Apresentação do projeto Agro Forte do Sebrae

Painéis de discussão