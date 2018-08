1º Treinão do Bem ainda tem ingressos à venda

Evento vai arrecadar recursos para construção do Hospital do Câncer de Joinville

Você ainda pode contribuir para a construção do Hospital do Câncer de Joinville comprando um ingresso para o 1º Treinão do Bem, evento solidário que vai arrecadar recursos para esse fim. Ainda há ingressos em algumas das farmácias da rede farmaSesi da cidade.

Serão vendidos apenas 850 ingressos para o treinão. Cada ingresso custa R$ 30 e dá direito a um café colonial que será servido após o treinão de corrida e caminhada. Qualquer pessoa pode participar. O evento está marcado para o dia 6 de outubro, às 8 horas, em frente à Sociedade Dona Francisca (SC-418, em Pirabeiraba) e terá, além de caminhada, distâncias para iniciantes, intermediários e avançados. Os percursos serão de 5k, 10k e 12,5k – esse último com altimetria de 96 metros – e irão em direção à Estrada Quiriri.

O 1º Treinão do Bem é uma realização da Instituição Bethesda e da Associação Joinvilense de Combate ao Câncer (AJCC), em parceria com as assessorias de corrida da cidade.

HOSPITAL DO CÂNCER DE JOINVILLE

O Hospital do Câncer de Joinville é um projeto da Associação Joinvilense de Combate ao Câncer (AJCC) da Instituição Bethesda. Ele será construído em um terreno de 36 mil m², área já deferida pela instituição para a construção dessa unidade, que fará parte da Instituição Bethesda. O projeto do hospital está sendo desenvolvido pela Ágora Arquitetura, de Blumenau, e o custo estimado somente para o projeto é de R$ 300 mil. O projeto arquitetônico deve ficar pronto até o final do ano.

A expectativa é de que o Hospital do Câncer de Joinville esteja pronto em cinco anos. O valor estimado para a obra é de R$ 30 milhões. Além disso, é preciso orçar os valores dos equipamentos.

O QUÊ: 1º Treinão do Bem

ONDE: Sociedade Dona Francisca – Rod. SC418 – Pirabeiraba – Joinville/SC

QUANDO: 6 de outubro de 2018

HORÁRIO: a partir das 8 horas

DISTÂNCIAS: 5k para iniciantes, 10k para intermediários e 12,5k para corredores avançados + caminhada de 5k

QUANTO: R$ 30 (com direito a café colonial pós-treinão, que será servido na Sociedade Dona Francisca

COMO PARTICIPAR: ingressos à venda na rede farmaSesi Joinville