Abertas as inscrições para o maior desafio sustentável das escolas de Santa Catarina

Em Santa Catarina cada morador produz mais de 0,6 quilos de lixo por dia, mas apenas parte desta quantidade é coletada. Ao todo 243 toneladas aparentemente não possuem destino. O resultado é o descarte incorreto dos resíduos, que acabam causando graves problemas ambientais. O destino correto do lixo é tema da segunda edição do “Desafio Sustentável”, gincana da Revista its que vai auxiliar as escolas no ensino da educação ambiental.

Professores e alunos de toda Santa Catarina poderão participar transformando as escolas em referências no tema sustentabilidade. A gincana ocorre de forma dinâmica, os professores ou alunos de Ensino Médio precisam cadastrar grupos de até 30 integrantes pelo site desafiosustentavel.com. As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto. Podem participar escolas públicas, particulares e indígenas.

Após o cadastro, as equipes recebem capacitação para concluir as missões. A etapa de trabalhos ocorre entre 3 de setembro e 28 de outubro. Na primeira missão os alunos farão um diagnóstico das condições no ambiente escolar. Na segunda missão os alunos começam a colocar em prática os temas no bairro. Já na última etapa ocorre a mobilização no município.

Cada missão terá suas atividades abertas somente nas datas estipuladas no cronograma. Assim, todos os Clubes terão acesso ao conteúdo no mesmo dia, tendo o mesmo período para executar e enviar os trabalhos solicitados. O objetivo é que os alunos tomem consciência do consumo e da responsabilidade dos resíduos.

Projeto consagrado

Na última edição o tema do “Desafio Sustentável” foi “água”. Mais de 1209 estudantes participaram ativamente. A Escola Professora Eladir Skibinski, de Joinville foi a grande campeã. “Foi uma vitória muito grande dos alunos com este projeto, os alunos levaram grandes lições e muito aprendizado” afirma André Linhares Medeiros, professor.

Para Andreia Vieira Cardoso, Coordenadora Geral do Colégio Energia Barreiros, o projeto levou os alunos a conhecer a realidade do abastecimento de água do município e da necessidade da preservação dos mares e rios. “Os alunos se engajaram, pesquisando, discutindo e realizando ações na comunidade, com conscientização pública de preservação ambiental. É o legado que essa geração deve perpetuar”, afirma.

A iniciativa é consagrada com o Prêmio Empresa Cidadã da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina (ADVB/SC) na categoria “Preservação Ambiental”. A plataforma jovem its é o braço do Grupo RIC dedicado ao púbico de 12 a 18 anos , responsável por publicar a “Revista its”, com tiragem mensal de 70.000 exemplares e alcance em 98% do público escolar do ensino fundamental e médio de Santa Catarina, constituindo-se na maior experiência do gênero no Estado e numa das mais expressivas do País.

O projeto ocorre com apoio do IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que ajuda na viabilização da iniciativa.