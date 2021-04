Abril Marrom alerta para cuidados e prevenção contra a cegueira

Especialista explica como o diagnóstico precoce e tratamento são fundamentais e podem salvar a visão das pessoas.

A campanha “Abril Marrom”, desenvolvida durante todo mês, é um alerta para conscientizar as pessoas sobre a prevenção da cegueira com diagnóstico, tratamento precoce e reabilitação. Atualmente, no Brasil, a cegueira atinge aproximadamente 1,2 milhão de pessoas.

De acordo com o Manual do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), cerca de 60% das doenças oculares que causam cegueiras são tratáveis. E segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a prestação de serviços eficazes e acessíveis de saúde ocular é a chave para controlar a deficiência visual, incluindo a cegueira.

A médica Oftalmologista da Clínica Tempo, Paula Witt, destaca a importância de cuidar da visão desde a infância e continuar no decorrer da vida adulta. “É necessário procurar o oftalmologista para fazer exames anualmente e avaliar possíveis doenças. Principalmente crianças, diabéticos, como também adultos acima de 40 anos e idosos devem ter ainda maior atenção aos cuidados em relação à visão. Adotar medidas preventivas é essencial, afinal, muitas doenças oculares são silenciosas”, enfatiza.

Segundo ainda a especialista, o “Abril Marrom” ocorre desde 2016 e a escolha da cor marrom foi adotada por ser a cor de íris mais comum nos olhos da população brasileira.

Clínica Tempo

Com o objetivo de maior proximidade e acompanhamento dos pacientes, a Clínica Tempo atende diversas áreas e pessoas de todas as idades. Os atendimentos iniciaram há 30 anos, em residência, pelo médico Sebastião Cassias. E no decorrer dos anos, em 2004, foi oficializada a Clínica com outros profissionais na equipe e serviços.

A Clínica é generalista e traz o cuidado integral ao paciente, propondo cuidado por toda a vida, como também o fácil acesso aos médicos a qualquer hora do dia ou noite. O nome “Tempo” é atribuído na importância de otimizar o tempo das pessoas, principalmente na forma do atendimento médico – imediato e preciso.