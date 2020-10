Ampliado em R$ 2,5 milhões o crédito para agricultores e pescadores de SC

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural disponibilizará R$ 2,5 milhões a mais para apoiar o setor produtivo de Santa Catarina. O recurso será investido no Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) e destinado aos Programas de Fomento Agropecuário que concedem financiamentos sem juros para produtores rurais e pescadores. De janeiro a setembro deste ano, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 6,9 milhões em crédito para mais de 530 agricultores catarinenses.

“Os programas de fomento da Secretaria da Agricultura são um das principais políticas públicas operadas pelo Governo do Estado e possibilitam grandes investimentos no meio rural e pesqueiro de Santa Catarina. O crédito pode ser utilizado em diversas áreas como kit informática, financiamentos para jovens e melhoramento da piscicultura. Teremos agora mais um aporte de recursos para melhoria dessas ações e incentivo aos investimentos no agronegócio catarinense”, destaca o secretário adjunto da Agricultura, Ricardo Miotto.

Com mais recursos, os Programas de Fomento poderão atender mais cem agricultores e pescadores de Santa Catarina, além dos mil beneficiários previstos para 2020. Entre as linhas de crédito disponibilizadas pela Secretaria da Agricultura se destacam o fomento a negócios rurais e pesqueiros, incentivo para aquisição de kit informática, kit piscicultura e para compra de animais para melhorar a qualidade genética dos rebanhos.

Financiamentos sem juros

O grande diferencial do Fundo de Desenvolvimento Rural é a oferta de linhas de financiamento sem juros para os agricultores familiares e pescadores de Santa Catarina. Os Programas de Fomento são instrumentos de apoio às políticas agrícolas e pesqueiras da Secretaria da Agricultura e geram um grande impacto positivo no setor agropecuário e toda a economia catarinense.

Os agricultores e pescadores interessados em participar dos Programas devem procurar a Epagri do seu município.

A medida foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Rural (Cederural) nesta quinta-feira, 8.

