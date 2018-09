Arteris Planalto Sul inaugura Reserva Particular de Patrimônio Nacional

Reserva Particular de Patrimônio Nacional é um novo refúgio de área natural protegida para o papagaio-de-peito-roxo e outras espécies nativas da Floresta com Araucárias.

Em razão da compensação ambiental por obras realizadas na BR-116, a concessionária Arteris Planalto Sul, em parceria com a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) criou uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), na cidade de Bocaiúva do Sul, a 42 Km de Curitiba.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Esta compensação é uma das condicionantes para realização de obras e melhorias na rodovia, onde há necessidades de intervenções em Áreas de Preservação Permanentes e remanescentes de floresta nativa. Este foi o caso de algumas obras realizadas na BR- 116 PR/SC, trecho sob concessão da Arteris Planalto Sul, previamente autorizadas pelo órgão ambiental.

A criação da RPPN foi o maior resultado do projeto de plantio compensatório, já que, além de cumprir o papel na preservação da floresta com araucária, garante a perpetuação da área de restauração florestal, seguindo as diretrizes traçadas pela SPVS e Arteris Planalto Sul.

O papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e outras espécies nativas da Floresta com Araucárias ganharam um novo refúgio de área natural protegida. A área particular de 100,41 hectares recebeu o nome em homenagem a uma das espécies ameaçadas que abriga. A nova reserva protege também outros animais, como pumas, jaguatiricas e veados, além de plantas, como a araucária e a imbuia.

E para celebrar a inauguração da Reserva, a Arteris Planalto Sul irá realizar uma cerimônia, no dia 03/09, a partir das 09h. Além das apresentações dos representantes da Arteris, será feito um percurso pelo local, visitando áreas de plantio e atrativos naturais.

COMO NASCEU A RPPN – PAPAGAIO DO PEITO ROXO

Com a necessidade de realizar as compensações solicitadas pelo Ibama, a concessionária entrou em contato com o Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), uma ONG que atua na conservação do patrimônio natural desde 1984.

A partir desta parceria, foi dada origem a proposta de plantio compensatório, que teve como objetivo agregar alguns critérios e estratégias a conservação da Floresta de Araucária e as solicitações de compensação ambiental emitidas pelo Ibama para a concessionária.

Assim partindo da demanda original de restauração de 62,5 hectares e o plantio de 70,373 mudas (com 99% sendo da espécie Araucária) a proposta elaborada pelos técnicos da SPVS com o apoio da Arteris Planalto Sul, previu a restauração florestal de 76,57 hectares e o plantio de mais de 77 mil mudas acompanhando o desenvolvimento da área ao longo de cinco anos, dois anos além do exigido pelo órgão ambiental. O projeto também incluiu a adoção durante o período de cinco anos de 100 hectares de floresta nativa.

Este projeto de cinco anos (2012-2017) resultou na criação da RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Nacional papagaio-de-peito-roxo, no município de Bocaiúva do Sul/PR, (100,41 ha), com publicação no Diário Oficial da União no dia 02 de outubro de 2017.

Serviço:

Inauguração da Reserva Particular de Patrimônio Nacional

Dia 03 de setembro de 2018

Horário: 9h

Local: Sede da RPPN – Eco Pousada Valle do Ribeira, BR 476 Km 73, Bromado Campestre, Bocaiúva do Sul/PR.