Arteris Planalto Sul reduz em 41% os acidentes envolvendo veículos pesados na BR-116 PR/SC

A redução de acidentes, no trecho da BR-116 concedido à Arteris Planalto Sul, que vai de Curitiba até Capão Alto, foi de 14% em 2018, comparando com o mesmo período de 2017. Os dados são resultados do conjunto de ações propostas pela concessionária ao longo do ano.

O número de óbitos não variou durante o período, permanecendo com 37 casos. Este dado demonstra também a redução na severidade dos acidentes, considerando o aumento expressivo do tráfego ao longo da concessão, o que é confirmado com a redução de feridos (14,1%), o total de acidentes somente com danos materiais (18,2%) e com a redução de vítimas (6,6%).

As campanhas, como “Serra Segura”, e a fiscalização de peso, realizadas pela Arteris Planalto Sul em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, auxiliam também para a redução dos números de acidentes envolvendo veículos pesados (caminhões, carretas e ônibus). De 2015 para 2018, este número caiu para 41%, com a diminuição de 39% dos óbitos.

“Vamos reforçar nossas campanhas na rodovia, nossas ações de fiscalização em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, para que em 2019 tenhamos números ainda menores e motoristas mais conscientes”, destacou o diretor-superintendente Cesar Sass.