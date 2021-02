Assembleia de prefeitos discute prestação de contas e investimentos na região

Na quinta-feira, 18, realizou-se a 2° Assembleia Geral de Prefeitos do ano, envolvendo os membros do executivo dos municípios que compõem a região da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte. A reunião aconteceu no gabinete da prefeitura do município de Canoinhas.

Prestação de contas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No encontro a principal pauta foi a realização da prestação de contas referente às atividades de 2020, relatório esse que ordinariamente precisa da aprovação dos membros integrantes do conselho fiscal da associação.

Anualmente a Amplanorte envia um parecer sobre os dados técnicos e questões orçamentárias da gestão ao tribunal de contas, parecer esse que foi aprovado por unanimidade pelos presentes.

Epagri

Representantes da EPAGRI apresentaram um balanço dos gastos, e como as atividades produzidas que beneficiaram aspectos sociais, econômicos e ambientais na vida dos agricultores familiares da região. Foi encaminhada aos prefeitos, uma proposta de um plano plurianual para manutenção do funcionamento do escritório da empresa nos municípios.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI – é uma empresa pública, vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina que visa por meio do trabalho de pesquisa e extensão rural e pesqueira, o fortalecimento do setor.

Os prefeitos da região cobraram da EPAGRI mais agilidade na comunicação com o estado e investimentos que propiciem mais apoio à comunidade agrícola nos municípios do planalto norte, dado que a atividade tem grande importância estratégica no desenvolvimento da região.

Codeplan e Projeto recuperar

A prestação de contas do Consórcio de Desenvolvimento do Planalto Norte – CODEPLAN também foi aprovado pelo conselho fiscal atuante. O projeto recuperar também foi tema na discussão dos prefeitos.

O Projeto Recuperar tem como foco a recuperação e manutenção rotineira das rodovias estaduais, pavimentadas e de leito natural. A finalidade é melhorar a mobilidade e a segurança no tráfego dos usuários, com maior eficiência na prestação do serviço.

A grande pauta do consórcio foi como os fundos do projeto recuperar serão manejados, baseados na necessidade e particularidades de infraestrutura de cada município. Foi realizada uma tabela e apresentação de dados e com isso será realizada uma nova licitação do consórcio.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.