Biblioteca Pública de SC lança segunda edição do desafio de desenho

Estarão abertas as inscrições para a segunda edição do desafio Desenho do Livro que eu Li, promovido pela Biblioteca Pública de Santa Catarina, de 18 de abril a 7 de setembro de 2021. Voltado a crianças e adolescentes com idade até 14 anos, o concurso escolherá os melhores desenhos inspirados em um livro que os participantes tenham lido.

O objetivo é oferecer ao público uma atividade lúdica durante o período de distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19. A data de abertura escolhida é 18 de abril por ser o Dia Nacional do Livro Infantil.

A modalidade é de desenho livre, inédito, sendo admitidas pinturas ou uso de qualquer técnica, desde que feita em folha de papel A4, conforme o regulamento do concurso disponível abaixo. O desafio é dividido em categorias, de acordo com a faixa etária e se o/a participante tem ou não algum tipo de deficiência.

As inscrições podem ser feitas utilizando o formulário on-line disponível entre 0h01 do dia 18 de abril e 23h59 do dia 7 de setembro de 2021, ou até o limite de 500 inscrições. Apenas o representante legal deve fazer a inscrição e cada participante poderá concorrer com somente um desenho à premiação. Os desenhos escolhidos como vencedores serão recompensados com um kit de livros infantojuvenis, que será enviado para a casa dos autores via Correios.

O desenho deve ser enviado à Biblioteca Pública de Santa Catarina até as 23h59 do dia 7 de setembro de 2021, endereçado ao e-mail artenabibliotecapublica@gmail.com, nos formatos descritos no regulamento do concurso. A divulgação dos resultados será feita a partir das 14h de 29 de outubro de 2021 (Dia Nacional do Livro).

Mais informações podem ser obtidas exclusivamente pelo e-mail artenabibliotecapublica@gmail.com

Leia o regulamento Desafio Desenho do Livro que eu Li