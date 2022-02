Bônus de boas-vindas no cassino ao vivo: o que são e como aproveitá-los

A maioria dos cassinos online modernos oferece vários bônus aos seus jogadores. Em particular, os iniciantes geralmente recebem bônus de boas-vindas em seu primeiro depósito, têm uma oportunidade adicional de tentar a sorte e dominar estratégias de jogo. Nós dizemos a você quais são os bônus de boas-vindas no cassino ao vivo e como usá-los de forma eficaz para receber o máximo de benefícios e diversão.

O que são bônus de boas-vindas e como obtê-los no cassino ao vivo

Os bônus de boas-vindas são chamados de forma diferente – bônus de boas-vindas, bônus de inscrição, bônus de primeiro depósito. Apesar do grande número de nomes, todos eles significam essencialmente a mesma coisa. Um bônus de boas-vindas é uma certa quantia ou rodadas grátis (rotações de bônus) que o cassino ao vivo (exemplo: https://neon54.com/br/games/categories/live-casino) dá aos novos jogadores para aumentar o valor da sua banca inicial. O tamanho do valor ou o número de rodadas grátis geralmente depende do tamanho do primeiro depósito. Quanto maior o valor depositado, maior o bônus que o jogador recebe.

Para receber seu bônus de boas-vindas, você precisa se registrar no site e depositar um depósito mínimo ou uma quantia grande em sua conta. Os fundos de bônus ou rodadas grátis serão creditados ao jogador junto com o dinheiro do depósito em uma conta de bônus separada. Este processo pode variar de cassino para cassino. Antes de reabastecer um depósito, você deve descobrir o valor mínimo e outros detalhes importantes como termos e condições para receber um bônus. A principal delas é a regra de apostas.

Como liberar o bônus de boas-vindas

Os valor de bônus recebidos na conta do jogador não podem ser sacados imediatamente do cassino online. Para fazer isso, eles precisam jogar. Como fazer isso? Tudo depende das condições de um determinado cassino. Normalmente o jogador precisa apostar um algum valor, que é determinado por um coeficiente especial. Por exemplo: Um jogador recebeu 60 reais de bônus. O coeficiente especificado para apostas é x 5. Para sacar o bônus, o jogador precisa apostar R$300. Não importa se será apenas uma aposta, ou serão várias, o principal é o valor total.

Às vezes, os cassinos online definem um período pelo o qual o jogador deve apostar o bônus recebido para poder retirá-lo para a sua conta. Isso, assim como outras condições de apostas, devem ser informadas com antecedência para não perder seu bônus.

Bônus de boas-vindas e status VIP

Todos os jogadores iniciantes que visitam um cassino online pela primeira vez poderão receber um bônus de boas-vindas aumentado. Muitas casas de apostas oferecem dois tipos de bônus – “Pacote de boas-vindas” e “Pacote de boas-vindas VIP”. Você pode ativar esses bônus na seção correspondente. Para fazer isso, você precisa clicar no botão “Ativar” antes de reabastecer sua conta. Para receber o “Pacote de Boas-Vindas”, você precisa depositar um valor mínimo na sua conta do cassino. Depois disso, o jogador receberá um bônus na forma de rodadas grátis, dependendo do valor do depósito. As rodadas de bônus são dadas aos jogadores para cada depósito – elas podem ser acumuladas. O “Pacote de boas-vindas VIP” oferece aos novos jogadores uma quantidade maior de rodadas grátis se fizerem um grande depósito.

Resumo

Os bônus de boas-vindas são uma ótima oportunidade para iniciantes começarem a jogar em cassinos online e experimentar caça-níqueis ainda mais interessantes. A principal condição: cumprimento das condições e termos de apostas, reabastecimento do depósito pelo valor especificado. Leia atentamente os termos e condições do cassino online!

