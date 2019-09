BR-116 será interditada para detonação de rochas em Santa Cecília-SC

A Arteris Planalto Sul informa que nesta quarta-feira (25) e quinta-feira (26), a BR-116 em Santa Catarina, ficará totalmente interditada no Km 156 no sentido Sul e no km 159 no sentido Norte, no município de Santa Cecília, para operação de detonação de rochas.

Nos dois dias, a interdição total da rodovia ocorrerá em intervalos de quatro etapas: às 10h, 12h, 14h e 16h para o procedimento de detonação e retirada de material rochoso. As interdições serão de 15 minutos cada, com posterior liberação do tráfego em sistema pare e siga.

A detonação de rochas é necessária para implantação de faixas adicionais no local, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade e segurança da rodovia.

A concessionária orienta os motoristas para que programem seu deslocamento, respeitem a sinalização no local e os limites de velocidade. Viaturas de apoio estarão no local para orientação aos usuários.