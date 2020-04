Caminhoneiros também vão receber a vacina contra a gripe em Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

Conforme anunciado pelo Ministério da Saúde (MS), caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários foram incluídos na 22ª Campanha de Vacinação contra a gripe. O novo grupo prioritário receberá a vacina na segunda fase da campanha, que começa no dia 16 de abril. De acordo com o MS, o grupo deve ser vacinado independente do município de residência, uma vez que transita por todo o país e fica exposto diariamente por estar na linha de frente, prestando serviços essenciais.

Além da inclusão deste novo grupo, outras alterações foram anunciadas. Em decorrência da suspensão das aulas, professores de escolas públicas e privadas, que também seriam vacinados na segunda fase da Campanha, agora serão vacinados na terceira fase, que começa no dia 9 de maio.

Para a vacinação do novo grupo, o Estado de Santa Catarina vai receber doses extras da vacina. O quantitativo ainda não foi informado pelo Ministério da Saúde.

Confira a atualização dos grupos para vacinação contra a influenza:

1ª fase (a partir do dia 23/3) : idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde;

: idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde; 2ª fase (a partir do dia 16/4) : profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários;

: profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; 3ª fase (a partir do dia 9/5): professores de escolas públicas e privadas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), povos indígenas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência física, visual, auditiva, múltipla, intelectual e mental.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe segue até 22 de maio e a meta é vacinar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários. O dia “D” de mobilização nacional é no sábado, 9 de maio.

Doses aplicadas

Até 3 de abril, às 14h, foram aplicadas 435.777 doses da vacina contra a gripe em idosos com mais de 60 anos, cobertura de 65,04% e 79.338 doses nos trabalhadores da saúde, totalizando uma cobertura de 58,86%.