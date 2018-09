Caminhoneiros terão serviços básicos de saúde gratuitos na BR-116

A Arteris Planalto Sul, concessionária responsável pela administração da BR-116, realiza periodicamente ações de Responsabilidade Social Corporativa, educação e segurança viária. Dentre estas ações está o Saúde na Boleia, que será realizado nos dias 26 e 27 de setembro, das 10h00 às 16h00, no km 145, município de Santa Cecília, no Posto Scariot.

A ação tem o objetivo de promover a segurança viária, por meio de cuidados preventivos básicos com a saúde dos motoristas, que muitas vezes convivem com longas rotinas de trabalho, pouco descanso, além da falta de tempo para checar as condições de saúde.

Os motoristas que passarem pelo pátio do Posto Scariot poderão fazer um check-up básico que inclui colesterol, glicemia, triglicérides, pressão arterial e IMC, avaliações físicas com fisioterapeuta, médico e dentista, além de serviços de massagem e corte de cabelo. Por meio de parceria com a Secretaria de Saúde do município, e o Grupo São Francisco Resgate, será oferecido gratuitamente a aplicação de vacinas contra tétano, sarampo, rubéola, caxumba, hepatite B e febre amarela.

Os motoristas que participarem da campanha poderão receber inspeção de mecânica veicular, aferição de gases poluentes e revisão nos pneus em seus veículos, em parceria com SEST/SENAT, Fetrancesc e Comercial Mallon.

“A Arteris tem como um dos seus pilares de atuação a segurança viária e isso compreende também a prevenção de acidentes e a valorização da vida. Devido a rotina, que nem sempre permite dar atenção integral à saúde, alguns motoristas, principalmente os de caminhão, acabam esquecendo de cuidados básicos, por isso a Arteris investe na prevenção, apoiando esses trabalhadores”, destacou Angelita Passos, analista de sustentabilidade da Arteris Planalto Sul.

Desde 2014, a Arteris Planalto Sul já realizou 11 edições do Saúde na Boleia. Ao todo foram atendidos 1.958 usuários e 1.576 avaliações físicas foram realizadas. Em toda companhia, este número sobe para 20.231 atendimentos em cinco estados do país.