Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação é prorrogada

Santa Catarina vai prorrogar por mais duas semanas as Campanhas de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite, que segue até o dia 13 de novembro em todos os 295 municípios catarinenses.

Nas primeiras três semanas de Campanha, entre os dias 5 e 23 de outubro, foram vacinadas contra a poliomielite no Estado 168.825 mil crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos, de um público-alvo de 342.825 crianças, ou seja, aproximadamente a metade do total de crianças que deveriam ter sido vacinadas.

O Brasil não detecta casos de poliomielite (paralisia infantil) desde 1990 e em 1994 recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a Certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território. Em Santa Catarina, os últimos registros da doença foram em 1989. Por isso é tão importante vacinar o maior número possível de crianças dentro da faixa etária.

10 salas de vacina

Em Mafra, pais ou responsáveis pelas crianças de um ano a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) devem procurar uma das 10 salas de vacina credenciadas. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. Vale lembrar que as ESFs CAIC, Restinga, Central, Vila Nova e Bela Vista têm horário estendido das 17h30 às 21h30. E a Unidade do Espigão do Bugre atende das 7h às 21h ininterruptamente.

As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.

As medidas de prevenção recomendadas pelo Ministério da Saúde foram reforçadas para o período de vacinação nas ESFs, com a administração das vacinas sendo realizada em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência. Os usuários têm a disposição local para lavagem adequada das mãos ou acesso ao álcool gel 70% ou desinfetante similar. Também está limitado número de familiares que podem acompanhar a pessoa que será vacinada (apenas um acompanhante) e as equipes estão realizando a triagem de pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação.