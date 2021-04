Campanha de vacinação contra gripe começa no dia 12 de abril em SC

Começa na próxima segunda-feira, 12 de abril, a 23ª Campanha de Vacinação contra a Influenza em todos os municípios catarinenses. A imunização contra a gripe segue até 09 de julho. Neste ano, devido à pandemia, não haverá uma data específica para a realização do Dia D, mobilização nacional para a vacinação. As prefeituras terão autonomia para definir as datas de acordo com a realidade local.

“As pessoas que foram vacinadas contra a Covid-19 devem respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe”, explica Arieli Schiessl Fialho, gerente de Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC).

Em Santa Catarina, a população que faz parte dos grupos prioritários para a Campanha de Vacinação contra a Influenza é de 2.758.305 milhões de pessoas. A meta é vacinar, ao menos, 90% desse total. Até o momento, o Ministério da Saúde (MS) encaminhou ao estado 226 mil doses, que foram distribuídas nesta quinta-feira, 8, junto com as doses da vacina contra a Covid-19.

Sobre a dose

O imunizante contra a gripe protege contra três subtipos do vírus: influenza A (H1N1); influenza A (H3N2) e influenza B. “A vacina tem por objetivo reduzir os sintomas graves da doença, evitando assim a evolução para casos graves e possíveis óbitos. E, em meio à pandemia do coronavírus, a vacinação tem papel importante para evitar ainda mais hospitalizações”, ressalta João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive/SC.

Vacinação contra a gripe será dividida em três etapas

A Campanha de Vacinação contra a gripe será realizada por grupos prioritários e ocorrerá em três etapas:

– Primeira etapa (12/04 a 10/05): crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); gestantes; puérperas; povos indígenas; trabalhadores da saúde;

– Segunda etapa (11/05 a 08/06): idosos com 60 anos e mais; e professores das escolas públicas e privadas;

– Terceira etapa (09/06 a 09/07): pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; forças de segurança e salvamento, forças armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Confira aqui o Informe Técnico Estadual da Campanha de Vacinação contra a Influenza.

Medidas de prevenção devem ser adotadas

Para que a Campanha de Vacinação contra a Gripe seja segura será preciso reforçar as medidas de prevenção ao coronavírus nos pontos de vacinação, como a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, o respeito ao distanciamento social e físico de 1,5 metro entre as pessoas, evitando aglomerações, e a disponibilização de álcool em gel nos postos.

Para isso, o estado recomendou que os municípios adotem medidas como:

– ampliação do horário de vacinação, com horário estendido, a fim de aumentar a oferta de vacinação e ampliar o acesso da população;

– reserva de local específico para aplicação da vacina contra a gripe, preferencialmente separado do local de aplicação da vacina contra a Covid-19;

– realização de triagem para evitar a entrada/permanência nos locais de vacinação de pessoas com sintomas gripais;

– realização de vacinação domiciliar para pessoas com dificuldades de locomoção;

– promover vacinação em locais diversos como escolas, praças, drive-thru, entre outros.