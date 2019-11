Campanha mostra atuação do Sistema Comércio pelo Brasil

O Sistema Comércio faz parte da vida de milhões de brasileiros, seja na oferta de cursos profissionalizantes, nas atrações culturais ou no acesso a ações de saúde e qualidade de vida e na defesa e representação dos empresários com Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A campanha nacional tem como embaixador Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de vôlei e atual técnico do time do Sesc-RJ e mostra o que o Sistema CNC-Sesc-Senac faz pelas empresas do comércio e pelo Brasil, promovendo educação, transformação e desenvolvimento.

Para participar, cada cidadão poderá aderir ao abaixo-assinado pelo link https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR113905 ou na Unidade Sesc Senac mais próxima até o dia 20 de novembro. Tem por objetivo respaldar, apoiar e fortalecer a atuação do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em todo o Brasil, e de todo Sistema Comércio, composto pela Confederação Nacional do Comércio – CNC, Federações, Sindicatos, Sesc e Senac.

Ao assinar o documento, cada brasileiro está contribuindo para tornar ainda mais fortes tanto o Sesc quanto o Senac, ajudando a garantir a continuidade de um trabalho que valoriza os trabalhadores do comércio e suas famílias, gerando desenvolvimento e promovendo ações de educação, alimentação, saúde, cultura, esporte e lazer em todo o território nacional.

Assista abaixo o vídeo oficial da campanha: https://youtu.be/xPQV9kyZKWE