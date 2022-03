“Cartão Cidadão – SUAS” é lançado pela prefeitura de Papanduva

Diante dos problemas enfrentados pela Secretaria de Assistência Social no antigo formato de atendimentos com a entrega de cestas básicas, que é um benefício eventual e também do projeto “Cidade Limpa e Solidária – Margarida”, onde as cestas eram entregues mensalmente, destacava-se a dificuldade de espaço físico para armazenamento, a mudança de temperatura que poderia interferir na qualidade dos alimentos, logística para distribuição, entre outras circunstâncias adversas para os integrantes transportá-las.

As cestas básicas hoje não consideram as particularidades de cada família, diante das condições de saúde, como por exemplo pessoas com restrições alimentares, ou famílias com maior número de filhos que outras, além do acúmulo de produtos que compõem a cesta básica que muitas famílias não conseguiam consumir.

O projeto do “Cartão Cidadão Governo do Municípo – SUAS” foi estudado e desenvolvido pelo Governo do Município de Papanduva, onde a equipe trabalhou muito para que fosse concretizado. Todo mês ele será recarregado com a quantia, e as famílias terão autonomia para realizar as suas compras. É importante ressaltar que recursos próprios do município serão utilizados para subsidiar esse programa.

O “Cartão Cidadão” trará melhor qualidade de vida e dignidade para as famílias beneficiadas, podendo adquirir alimentos frescos, que realmente necessitem e da sua escolha.

Antes, outros municípios tinham facilidade em vender as cestas pela disponibilidade de preços, que faz parte do processo licitatório. Hoje, essa renda ficará em Papanduva, e vai gerar progresso e movimentar a economia local.

Além de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal podem ser adquiridos com esse cartão.

