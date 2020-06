CASAN orienta sobre uso adequado da rede de esgotos

Diante de entupimentos recorrentes, a CASAN reforça dicas para uso adequado das redes de esgotos. São orientações que devem ser adotadas em todas as cidades em que a Companhia opera o Sistema Público de Esgotamento Sanitário.

Ações dos Setores Operacionais de Esgoto resultam na retirada de uma grande quantidade de resíduos, como gordura, plásticos, panos, pedaços de tijolos, fraldas, cabelos e camisinhas, entre outros materiais inadequadamente descartados nas redes coletoras.

“O descarte de lixo nas tubulações traz problemas sérios para toda cidade, pois a rede não funciona de forma adequada e o esgoto acaba voltando para as casas e para as ruas”, destaca o chefe da Agência Florianópolis, Francisco Pimentel.

Outro problema identificado pelas equipes é a ligação de água da chuva nos Sistemas de Esgoto, o que também compromete o seu funcionamento. Quando as redes de drenagem e de esgotamento sanitário são interligadas indevidamente, aumentam as chances de extravasamentos nas cidades.

É proibido lançar água da chuva nas redes de esgoto tanto por causar problemas nas residências, o que é um transtorno para o morador, como para o funcionamento das estações de tratamento, unidades fundamentais para que o esgoto seja depurado e possa voltar à natureza sem causar danos.

Saiba mais:

Dicas sobre o uso adequado do Sistema Público de Esgotamento Sanitário

– Não descarte lixo (plásticos, cabelos, camisinhas, cotonetes, etc) no vaso sanitário, nem mesmo papel higiênico. O vaso sanitário não é lixeira.

– Mantenha os ralos de chuveiro, pia e tanque sempre limpos, assim material sólido não será levado para o sistema de esgoto.

– Não despeje óleo de fritura na pia, pois a gordura fica sólida quando esfria, causando obstrução da rede de coleta.

– Recolha o resto de óleo de cozinha em recipientes descartáveis e entregue em pontos de coleta para reciclagem, ou coloque devidamente embalados para coleta pela Companhia responsável por esse serviço.

– Em residências, verifique periodicamente a caixa de gordura, e se houver excesso muito material incrustado, providencie a limpeza. Em geral, a retirada da parte sólida deve ser realizada a cada seis meses e de forma manual (com auxílio de pequenas pás ou colher), mas esse período pode variar de acordo com os hábitos alimentares da família. O resíduo sólido deve ser descartado no lixo comum, em sacos plásticos.

– Em prédios, bares e restaurantes a limpeza da caixa de gordura precisa ser feita com muito mais frequência, e pode ocorrer mensalmente, semanalmente ou até diariamente, variando em função do número de moradores (no caso de edifícios) e da quantidade e do tipo de alimento que o estabelecimento produz (em caso de lanchonetes e restaurantes).

– Nunca ligue calhas e ralos que recebem água da chuva na rede de esgotos. Nem a rede de coleta, nem a estação de tratamento, são dimensionadas para receber essa água. Esse tipo de ligação sobrecarrega o sistema, pode causar rompimentos e retorno do esgoto para as ruas ou até mesmo para dentro dos imóveis. A água da chuva também sobrecarrega e compromete o funcionamento das estações de tratamento, que são dimensionadas para receber exclusivamente esgoto.

– Direcione a água do tanque e da lavanderia para o sistema de esgoto, jamais para áreas a céu aberto.

– Não retire a tampa dos Poços de Visitas da CASAN para escoar a água da chuva. Além de ser um ato de vandalismo, prejudica o serviço público de coleta e tratamento de esgoto e também pode causar acidentes.

– Evite plantar árvores próximas à s tubulações de esgoto, pois as raízes podem causar danos à rede.