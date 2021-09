Celesc investe em tecnologia com instalação de 85 novos totens de atendimento

Visando aprimorar a prestação de serviços aos clientes, a Celesc investiu em 85 novos totens de auto e vídeo atendimento, que foram instalados em 49 lojas da empresa espalhadas por todas as regiões de Santa Catarina. Os novos equipamentos são mais modernos e abrem possibilidade para novas funcionalidades. A instalação foi concluída no mês de setembro.

A principal intenção é diminuir as filas nas lojas e incentivar os consumidores a adotarem a prática de autogestão. No momento, os aparelhos operam com as funções de emissão de segunda via, religação, recibo de quitação e informações sobre débito, todos na modalidade de autoatendimento. Outras possibilidades são pagamento de faturas, além dos serviços de troca de titularidade e novas ligações.

Dos 85 novos totens adquiridos pela empresa 25 vão operar na função de vídeo atendimento e devem começar a funcionar na próxima fase de operação. Esses aparelhos são equipados com scanner para a digitalização de documentos, bem como com sistema de áudio e vídeo integrados. Com eles, será possível que os clientes sejam atendidos por profissionais alocados em diferentes lojas, por vídeo.

“Nos próximos meses, novas funcionalidades também serão incluídas, como parcelamento, pagamento, pedido de desligamento e pedido de religação. Os totens são importantes equipamentos que ajudam no dia a dia do nosso atendimento, reduzindo o tempo de espera”, destaca o diretor Comercial da Celesc, Vitor Lopes Guimarães.

Os novos totens foram instalados em lojas de todas as regiões do Estado tendo como critério de escolha os locais onde há maior demanda, a partir de consulta realizada junto aos núcleos e unidades da Celesc.

