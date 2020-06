Celesc reforça alerta para novos golpes registrados em diferentes regiões

A Celesc reforça o alerta para que seus consumidores fiquem atentos a golpes utilizando o nome da empresa, que vêm sendo praticados em diversas regiões do estado, inclusive durante o período de quarentena e combate ao novo coronavírus. Além de casos relatados na semana passada em cidades do Meio-Oeste catarinense, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, nesta semana novas tentativas foram detectadas nos municípios de São José e Guabiruba.

Na cidade vizinha à capital do estado, uma das vítimas, proprietária de um estabelecimento comercial, recebeu um telefonema dos golpistas que afirmavam trabalhar na 4ª vara criminal e diziam ter agendada uma perícia no medidor de consumo de energia e que seria necessário retirá-lo e enviá-lo para análise. Com o pretexto de que o cliente teria que confirmar a operação, os criminosos forneceram números telefônicos falsos (alegando que são contatos da Celesc) para ter acesso aos dados pessoais da vítima, como a conta bancária, e solicitaram a realização de um depósito para pagamento de uma suposta taxa. Desconfiada, ela telefonou para a Celesc antes de realizar a operação e, então, descobriu que se tratava de um golpe.

Já em Guabiruba, no Vale do Itajaí, a vítima recebeu um telefonema alegando que deveria quitar faturas em atraso para não ter o fornecimento de energia cortado no mesmo dia. Como não era titular da unidade consumidora, os criminosos solicitaram que o titular os contatasse por um número telefônico que não era o oficial da Celesc. Antes de efetuar o pagamento, ela também relatou o caso à empresa e conseguiu evitar a consumação do delito.

Diante da situação, a Celesc volta a dizer que, embora a maior parte das leituras de consumo de energia seja feita em relógio padrão, acessado de fora das residências, estabelecimentos e indústrias, nos serviços em que a entrada da equipe for necessária, os profissionais estarão vestidos com o uniforme oficial da empresa e portando ordem de serviço em nome do titular da unidade consumidora. Em caso de qualquer dúvida, o consumidor deve contatar a empresa por meio do telefone 0800 48 0120.

A Celesc lembra, ainda, que não solicita depósito em conta bancária e que as faturas de energia têm identificação visual padrão da empresa. Além do número para atendimento comercial, acima, o outro telefone oficial é o 0800 48 0196, para casos de emergência.

Atendimento virtual

Vale lembrar que, em tempo de enfrentamento ao novo Coronavírus, as lojas de atendimento presencial estão fechadas, medida que prioriza o bem estar de empregados e consumidores. Por isso, quase todos os serviços podem ser acessados nos canais virtuais da Celesc, pela Agência Web (celesc.com.br) ou pelo aplicativo Celesc (digite “Celesc” para baixar no Android ou iOS) para resolver o que precisa, sem sair de casa.