CIGERD de Canoinhas é entregue

Uma grande solenidade marcou a entrega do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD) de Canoinhas. O local, entregue na tarde desta sexta-feira, 9, possui cerca de 160 metros quadrados e foi construído com nove módulos de ferro galvanizado. A estrutura é autossuficiente e capaz de permanecer operacional mesmo com falta de energia elétrica na cidade.

Foram disponibilizados equipamentos modernos, sala de reunião e situação, garagem, depósito, banheiro e cozinha. No total foram investidos cerca de R$ 800 mil.  O projeto foi colocado em pratica graças a uma parceria da Secretaria de Estado da Defesa Civil e a Secretaria de Estado da Educação, que cedeu o terreno.

Segundo o Secret√°rio de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, o CIGERD √© muito mais que uma ferramenta de gest√£o. “O projeto representa uma resposta mais r√°pida para a popula√ß√£o da Regi√£o. O Centro converge em um local de debate em √©poca de normalidade e, em situa√ß√Ķes de crise, o local onde as decis√Ķes ser√£o tomadas “, destacou o secret√°rio.

O Secret√°rio da Ag√™ncia de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, Abel Schroeder, parabenizou a implanta√ß√£o do CIGERD e colocou a ADR √† disposi√ß√£o. “Aqui nos vamos saber como agir e reagir em situa√ß√Ķes de cat√°strofes”, completou.

O CIGERD Regional faz parte de um projeto inovador onde foram utilizadas referências internacionais em funcionalidade buscando a praticidade na operação. Na elaboração do conceito os técnicos da Defesa Civil utilizaram referencias captadas por meio de trocas de experiências com outros países, a exemplo do Japão.

O CIGERD Regional de Canoinhas atende os 10 municípios da Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte). São eles: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras.

A Secretaria de Estado da Defesa Civil está implantando no total 20 centros do mesmo modelo, estrategicamente distribuídos no Estado. A exemplo do CIGERD Regional de Canoinhas, todos serão interligados com a base em Florianópolis. Isso facilita a gestão da crise e possibilita uma resposta rápida ao cidadão.