Colegiado de Defesa Civil da Amplanorte realiza primeira reunião do grupo no ano

Na quinta-feira (03), o colegiado de Defesa Civil da Associação dos Municípios do Planalto Norte (Amplanorte), realizaram a primeira reunião do grupo no ano, que aconteceu de forma online pela plataforma “Zoom”.

O primeiro assunto pautado foi a estiagem. A chuva ficou abaixo da média em grande parte do estado e, com isso, as previsões mostram que a estiagem tende a intensificar seus impactos e consequências nos primeiros meses do ano.

Dessa forma, os participantes discutiram ações que a defesa civil pode realizar para se preparar para esse problema nos municípios da região.

Foi discutido também sobre as fortes chuvas que ocorrem principalmente no município de Mafra e algumas localidades de outros municípios da região. O temporal com vento e granizo atingiu diversas residências, causando falta de fornecimento de energia, além de provocar estragos em lavouras de fumo e soja.

A Defesa Civil esteve em plantão a todo momento para fornecer lonas para moradores nos dias do temporal e realizou o cadastramento dos moradores para a entrega das telhas para atender a população atingida.

O chefe da Defesa Civil do município de Itaiópolis, Guilherme Augusto de Azevedo Velho foi eleito, por unanimidade, coordenador do colegiado de Defesa Civil da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte. Guilherme sucede Luiz Gonzaga, na coordenação do colegiado para 2022.

A diretoria completa do colegiado ficou disposta da seguinte forma:

DIRETORIA UMDECPLAN 2022

Presidente: Guilherme Augusto de Azevedo Velho – Itaiópolis

Vice Presidente: Rafael Fabiano Rumor – Mafra

1ª Secretaria: Maria Tais Zucco – Regional Defesa Civil

2ª Secretaria: Bruna Rissi – AMPLANORTE

“Agradeço ao trabalho desenvolvido pelo Gonzaga na gestão anterior, ele sempre nos apoiou e buscou instigar nosso potencial, queremos continuar esse grande trabalho, fico feliz e animado por esse novo desafio, estaremos sempre atentos aos problemas nos municípios”, finalizou o coordenador eleito, Guilherme Augusto de Azevedo.

Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.