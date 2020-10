Como economizar nas finanças do seu negócio

Compartilhar no Facebook

Para que uma empresa tenha maior probabilidade de dar certo, é preciso que ela tenha um modelo de negócio enxuto e isso também pode significar o investimento de tempo em soluções para corte de gastos desnecessários.

Aprender a economizar e organizar as finanças de um negócio é extremamente importante para que ele cresça de forma saudável e para que você não encontre problemas maiores à medida que o seu negócio vai demandando maiores investimentos.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas importantes para economizar nas finanças do seu negócio e ter melhores resultados depois de implementar algumas soluções que vão fazer a diferença em caixa no fim do mês. Por isso, veja por onde começar e como prosseguir na economia do seu negócio.

Tenha noção dos custos atuais

Pode parecer mentira, mas muitos empreendedores não têm o controle dos seus gastos e de suas finanças. Essa bagunça é uma das principais causas do fracasso de muitos negócios. Ter o controle dos custos e de todas as despesas é essencial para saber identificar problemas e resolvê-los o mais rápido possível.

Por isso, se você possui um negócio, seja ele pequeno ou grande, comece a organizar as finanças colocando em um relatório tudo que for necessário para saber onde vai cada centavo do seu dinheiro.

Para um negócio, é recomendado que o relatório seja mais completo e também separado por categorias. Por isso, separe um relatório para despesas operacionais, outro para custos de mercadorias e veja o que mais pode ser feito para se organizar nessa área. Quanto mais detalhadas forem as informações, melhor será o entendimento da situação do seu negócio.

Com os custos operacionais, você vai saber o que é possível diminuir ou cortar para sobrar mais dinheiro. Com os custos de mercadorias ou serviços terceirizados, você encontra informações importantes para fazer melhores acordos ou aumentar sua margem de lucro, caso necessário.

Evite os juros

Muitas pessoas acreditam que fazer um empréstimo pode ser uma boa forma de começar ou expandir um negócio. Isso nem sempre é uma verdade, já que existem outros fatores a serem considerados antes de pegar dinheiro com juros.

Por isso, é preciso que o empreendedor tenha o mínimo de noção do que está fazendo, o famoso know how, além de boas projeções de retorno desse investimento.

Além disso, ao fazer qualquer negócio que envolva juros, é necessário ver detalhes como tempo para pagamento, multas, taxas e amortização em caso de pagamento adiantado.

Ainda assim, o ideal é evitar os juros. Um empréstimo só é um bom negócio, caso o valor pago com juros seja menor do que o retorno financeiro do investimento.

Com relação aos fornecedores, caso haja atraso, tente negociar boas condições de pagamento e evite os pagamentos atrasados de boletos ou cartão de crédito. Todo juro que uma empresa puder evitar vai reverter em caixa para que ela tenha condições de crescer sem precisar pegar dinheiro emprestado no banco.

Otimização de processos

A otimização de processos serve para melhorar a produtividade, diminuir o tempo e os custos de uma determinada tarefa. Isso pode ser feito em toda a empresa para melhorar a eficiência de cada etapa da produção.

Para fazer uma boa otimização de processos, uma empresa deve pensar nos seguintes passos:

Mapeamento

A primeira etapa é fazer o mapeamento de todas as tarefas executadas dentro da empresa. Para isso, o gestor pode utilizar a ajuda dos colaboradores que vão mapear todo o seu fluxo de trabalho e entregar um relatório sobre como tudo é realizado.

Identificação e eliminação das falhas

Nesta etapa, também com a ajuda dos colaboradores de cada setor, será possível identificar tudo aquilo que atrasa o trabalho, gasta muito tempo e consome muitos recursos. Ao fazer essa avaliação, os próprios colaboradores encontram soluções e fornecem sugestões para melhorias no setor.

Digitalização

O processo de digitalização consiste em utilizar novas tecnologias para melhorar as atividades de uma empresa. Atualmente podem ser identificadas inúmeras atividades que podem ser feitas ou auxiliadas por uma nova tecnologia.

Tarefas mais robóticas, por exemplo, podem ser feitas por um computador e existem muitos softwares que facilitam o trabalho da análise de dados, criação de soluções e relatórios mais efetivos para o setor.

Por isso, cada empresa tem a obrigação de saber quais as soluções de digitalização que o mercado oferece para o seu segmento.

Eliminação de atividades e etapas desnecessárias

Com a digitalização, algumas etapas e até mesmo atividades completas se tornarão desnecessárias. Por isso, é possível eliminá-las sem qualquer prejuízo de desempenho e com ganho de economia.

Melhor utilização dos recursos

Agora com novos recursos disponíveis, é possível fazer melhorias para utilizá-los de forma mais eficiente. Os recursos tecnológicos podem ajudar a melhorar a comunicação, trabalho em equipe, além de outros processos e etapas dentro da empresa.

Por isso, o gestor deve perceber qual a melhor forma de utilizá-los para economizar tempo e dinheiro. Ao se atentar a todas estas etapas na otimização dos processos, é possível fazer uma grande economia dos recursos, além de se produzir muito mais em menos tempo.

O empreendedor que reconhece a necessidade de otimização de processos vai ganhar muito com a digitalização da sua empresa.

Terceirize alguns serviços

Veja a possibilidade de fazer a terceirização de alguns serviços se essa for a opção mais barata para o momento. Um exemplo básico existente em todas as empresas físicas é o setor de limpeza.

Se você possui um setor especializado na limpeza do seu estabelecimento, considere substituir por uma empresa terceirizada que fará uma limpeza geral de tempos em tempos.

A manutenção do espaço pode ser feita também de forma terceirizada, ou por colaboradores responsáveis, diminuindo consideravelmente o tamanho da equipe no setor.

Existem outras formas de terceirizar, como na logística, atendimento, produção e contratação de freelancers para desempenhar as tarefas. Cada empresa possui atividades diferentes e é preciso identificar as melhores soluções para cada setor.

Capacite seus colaboradores

Investir na capacitação dos colaboradores pode resultar em maior economia no médio e longo prazo. Com profissionais mais capacitados é possível fazer muito mais em muito menos tempo.

Isso pode gerar uma eficiência muito maior, além de muita economia. Por exemplo, se um bom profissional faz um serviço que dois medianos fariam, vale mais a pena aumentar o salário dele em 30, 40 até 90% do que contratar dois funcionários medianos.

A capacitação de colaboradores não precisa ser um investimento financeiro. Atualmente existe muito conteúdo online capaz de melhorar a produtividade de profissionais e o investimento pode ser somente em incentivo e tempo.

Registre o domínio do seu site

Ter um site próprio é algo essencial para qualquer empresa. Seja para criação de um workplace ou divulgação do trabalho, um ambiente online é algo indispensável para qualquer negócio.

Por isso, fazer o registro de domínio é tão ou mais importante do que registrar o logotipo da sua marca. Isso acontece porque, quando uma empresa não registra o seu domínio, outras pessoas podem fazer e para comprar este domínio de volta pode ser absurdamente mais caro.

Ainda assim, saiba que fazer um registro de domínio é simples e barato e pode evitar muita dor de cabeça no futuro.

Conclusão

Existem muitas outras formas de se economizar em um negócio e algumas delas vêm de encontro com o que se pratica em atividades domésticas, como economizar água e energia. Ainda assim, se atente ao que realmente pode ser um diferencial para economizar no seu negócio.

Por isso, separe um tempo para verificar toda a operação e identificar as falhas na gestão e nos processos que podem estar gerando um grande desperdício de recursos financeiros.

Gostou de saber mais como economizar nas finanças do seu negócio? Qual dica você acrescentaria? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe este post com mais empreendedores.