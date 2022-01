Compartilhar no Facebook

Com o número crescente de distrações disponíveis e todo um universo de entretenimento ao alcance da mão, um dos maiores desafios do séculos é como se manter concentrado para desempenhar as tarefas diárias necessárias.

Felizmente existem várias ferramentas e truques disponíveis para aqueles que pretendem se manter concentrados na rotina e aqui será possível aprender como manter o foco durante o trabalho.

Organize a estação ou mesa de trabalho é crucial

É cientificamente comprovado que o cérebro humano é diretamente influenciado pelas coisas diretamente à sua frente ou imediatamente ao seu lado. Dessa forma, se a estação de trabalho está bagunçada e conta com diversos itens que podem chamar atenção, é exatamente isso que ocorrerá.

Existe um velho ditado que afirma que a mesa de trabalho é um reflexo dos hábitos e personalidade de uma pessoa, de forma que quanto mais organizada e livre de entulho ela estiver, melhor será a organização mental da pessoa que a utiliza – o que torna esse fator um dos mais importantes na hora de se montar um espaço para trabalhar em casa.

É verdade que manter o espaço de trabalho limpo e organizado leva um pouco de tempo e é uma tarefa constante, mas esse hábito simples e fácil de ser realizado pode ter um grande impacto em relação a ajudar a manter o foco de qualquer pessoa intacto e aumentar sua produtividade.

Escolha a música certa como pano de fundo aumenta o foco e a produtividade

Antes de uma grande luta ou evento esportivo, é muito comum observar os atletas ouvindo música para conseguirem se concentrar na tarefa que irão realizar e essa prática também conta com uma forte base de evidências científicas.

Diversos estudos realizados nos últimos anos já conseguiram demonstrar o poder da música para aumentar a concentração antes e durante a prática de atividades físicas e no trabalho isso não é diferente.

De acordo com uma pesquisa da CloudCover Music, os melhores gêneros musicais para aumentar a produtividade são o rock clássico, a música alternativa e o pop, mas outros gêneros também podem ser úteis de acordo com a preferência musical do ouvinte.

Vale mencionar que além de proporcionar um ritmo para a realização das atividades, a música ajuda a melhorar o foco, torna tarefas repetitivas mais agradáveis e, um dos seus efeitos mais importantes, ajuda a bloquear distrações da melhor forma possível.

Faça anotações sobre o que está acontecendo

Outra lição muito importante pode ser aprendida com o poker. O esporte das cartas é praticado por mais de 10 milhões de brasileiros e conta com diversas recomendações interessantes em relação a como manter o foco pessoal.

Uma das principais está relacionada a prática de manter anotações sobre o que está acontecendo para conseguir manter o foco. Da mesma forma que um competidor deve continuando realizando anotações mentais ou escritas sobre os outros competidores durante uma partida, alguém que queira se manter engajado durante uma reunião ou apresentação deve fazer o mesmo.

Como para realizar anotações é necessário se manter atento ao que se está sendo dito, isso vai garantir que o foco será mantido na reunião ou apresentação e não em outras coisas.

Além disso, as anotação são uma das melhores formas de ter um registro confiável do que foi efetivamente falado e ter a certeza de que será possível realizar consultas para dirimir quaisquer dúvidas no futuro.

Faça pausas estratégicas de forma regular

A capacidade de concentração do seu humano é um recurso limitado como qualquer outro. Isso significa que os cérebros de qualquer indivíduo, por mais eficiente e focado que ele seja, simplesmente não foram projetados para reter a atenção por longos períodos.

Nesse sentido a melhor solução possível para se manter focado durante as longas horas diárias de trabalho necessárias é garantir que existam pausas estratégicas espalhadas por momentos críticos.

Existem diversos métodos disponíveis para garantir que essas pausas ocorram, com a técnica pomodoro, que dita vinte e cinco minutos de trabalho seguidos de cinco minutos de descanso, ou um intervalo de dez minutos a cada cinquenta minutos trabalhados sendo algumas das mais populares e recomendadas.