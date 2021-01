Concurso da PRF abre inscrição nesta segunda; salários são de R$ 9.899,88

Compartilhar no Facebook

Inicia nesta segunda-feira (25) o prazo de inscrição no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A corporação está oferecendo 1,5 mil vagas. Para participar do certame, é preciso ter nível superior.

A remuneração é de R$ 9.899,88 para 40 horas semanais.

As inscrições custam R$ 180 e vão até 12 de fevereiro. Devem ser feitas pelo site do organizador do certame, o Cebraspe.

A aplicação das provas está prevista para 28 de março, e a divulgação do gabarito, dia 30. A primeira turma deve ser convocada ainda em agosto de 2021.

Ao todo, 1.125 vagas serão para ampla concorrência, 300 reservadas para candidatos negros e 75 para pessoas com deficiência.

O processo seletivo da carreira única da PRF conta com as seguintes etapas: provas objetiva e discursiva; exame de capacidade física; avaliação de saúde; avaliação psicológica; avaliação de títulos; e investigação social.

Além da remuneração inicial de R$ 9.899,88, o servidor também conta com outros benefícios, como: adicional por tempo de serviço; afastamento para casamento; auxílio-transporte; auxílio-alimentação; assistência à saúde; gratificação por desgaste físico e mental; gratificação por atividade de risco; gratificação por operações especiais; auxílio-natalidade e pré-escolar; e licença-prêmio por assiduidade.