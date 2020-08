Concurso sobre honestidade vai premiar desenho de alunos em SC

Uma transmissão ao vivo realizada no canal do YouTube da Secretaria de Estado da Educação (SED), apresentou o 2º Prêmio Honestidade nas Escolas Públicas Estaduais, nesta quarta-feira, dia 26, para gestores regionais e escolares de Santa Catarina.Â

Neste ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, o concurso será totalmente on-line e vai premiar o desenho mais criativo a partir do tema “Como praticar a honestidade?”. A ação tem o potencial de atingir os mais de 80 mil alunos do 1º ao 4º ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual e pretende despertar nas crianças valores como cidadania, ética e integridade.

De acordo com a secretária executiva de Integridade e Governança (SIG), Naiara Augusto, a iniciativa busca provocar nas crianças a consciência de que eles são responsáveis por ações como zelar pela escola, desenvolver valores de honestidade e amor com a família, os amigos e todos que os cercam.

“Quando despertarmos isso na criança, trazemos a oportunidade de ela fazer boas escolhas”, afirma a secretária da SIG.

Para o secretário da SED, Natalino Uggioni, a realização do Prêmio é uma oportunidade.

“Nós não podemos deixar passar uma oportunidade de fortalecer princípios como integridade, lealdade e ética para a melhoria da sociedade. Quem ganha com isso são as crianças, evidentemente, e nós, os cidadãos”, pontua o secretário.

O Prêmio Honestidade nas Escolas Públicas Estaduais de Santa Catarina é uma parceria entre a Secretaria Executiva de Integridade e Governança (SIG) e a Secretaria de Estado da Educação, e teve a sua primeira edição no ano passado, com o Prêmio SIG Kids.

Participação

Na primeira etapa, cada escola deverá escolher os quatro melhores desenhos, um de cada ano (1º ao 4º ano). Em seguida, a comissão julgadora estadual vai selecionar os quatro vencedores, com base em critérios como: pertinência ao tema, criatividade, harmonia e composição artística, entre outros.

Professor/gestor: Para mais detalhes sobre a participação dos estudantes, acesse o regulamento aqui.