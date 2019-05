Concurso sobre segurança com energia elétrica mobiliza estudantes catarinenses

Alunos das escolas públicas (municipais, estaduais e federais e do Sistema S – Sesi, Senai, Sesc, Senac) já podem realizar sua inscrição, gratuita, na 8ª edição do Concurso Nacional de Redação, Desenho e Vídeo sobre o uso seguro da energia elétrica. A premiação — promovida pela Celesc em sua área de concessão, em parceria com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) —, é destinada a estudantes entre seis e 18 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2019.

“O desafio desses jovens e crianças é produzir um trabalho sobre o tema Eletricidade com Segurança. Pode ser um desenho, uma redação ou um vídeo, de acordo com cada faixa etária”, explica Regina Schlickmann Luciano, assessora de Responsabilidade Socioambiental da Celesc. Os vencedores nas duas etapas (estadual e nacional) serão divulgados em setembro deste ano. Alunos, professores orientadores e escolas serão premiados com tablets, troféus e certificados.

Para o diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho, a disputa conscientiza crianças e adolescentes sobre a importância de tratar a energia elétrica como uma força benéfica, mas que pode causar sérios acidentes se não for utilizada de forma segura e correta. “Desde 2011, esse concurso mobiliza mais de 30 mil estudantes em todo o país. Santa Catarina, inclusive, foi o estado recordista em número de escolas inscritas em edições anteriores, com diversos trabalhos classificados para a etapa nacional”, conta Martinho.

Algumas dicas para a produção dos materiais estão disponíveis no site de concurso. Entre elas, a de que os conteúdos produzidos mostrem os perigos associados ao uso incorreto e inseguro da eletricidade e incentivem a busca de soluções para evitar riscos à vida e ao patrimônio. “As pesquisas para produção e desenvolvimento do trabalho podem ser realizadas em livros, jornais, revistas e na Internet”, reforça o diretor.

As inscrições estão abertas até 26 de julho de 2019, no site http://abracopel.org/8-a-edicao-2019/. No endereço eletrônico também estão disponíveis os editais com os regulamentos da Etapa Regional, da Etapa Nacional e outras informações.

SERVIÇO:

O quê: 8ª edição do Concurso Abracopel – inscrições gratuitas

Quando: As inscrições estão abertas até 26 de julho de 2019

Onde: Portal da Abracopel – http://abracopel.org/8-a-edicao-2019/

Quem: Podem participar estudantes das escolas públicas (municipais, estaduais e federais e do Sistema S – Sesi, Senai, Sesc, Senac), com idades entre seus e 18 anos (completados até o dia 31 de dezembro de 2019).