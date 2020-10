Conferência Bíblica Mundial online 2020 com o Pastor Ock Soo Park

Compartilhar no Facebook

Nos dias 28 a 31 de outubro, a Igreja Missão Boa Notícia realizará a Conferência Bíblica Mundial online 2020.

As pregações serão transmitidas em dois horários, às 09h00 da manhã e às19h30, através das plataformas Facebook e YouTube, para todo o Brasil e em mais de 94 países.

A Conferência Bíblica Mundial online terá como preletor o pastor Ock Soo Park, com o tema: “O Tempo para a desesperança acabou, é tempo de Superar” e tem como objetivo levar esperança aos cristãos do mundo inteiro através da palavra de Deus. Em Maio de 2020 foi realizado o Seminário Bíblico online que alcançou 1 bilhão de espectadores e foi transmitido por mais de 276 emissoras de televisão em 94 países.

Em 1962, quando jovem, o pastor Ock Soo Park, tinha uma vida marcada por grandes sofrimentos que até o fizeram tentar o suicídio, mas através da graça de Deus, em 7 de Outubro daquele ano, durante uma oração matinal, seu problema do pecado foi resolvido ao crer na Palavra de Jesus Cristo, que nos purificou de todos os nossos pecados, quando Ele foi crucificado. Esse processo fez com que o pastor Ock Soo Park sentisse tristeza em relação aos que tem dificuldades devido ao problema do pecado.

O pastor Ock Soo Park leu a Bíblia inúmeras vezes enquanto percorria o caminho para ser pastor. Durante este tempo, ele descobriu que o importante não é o número de vezes que ela é lida, mas a verdade reveladora contida nela que é sobre o mundo do coração, e disse: “A Bíblia é como um relatório abrangente, que aborda os problemas enfrentados por todos nós e aponta as soluções para todos eles.”

Através desta conferência todos terão a oportunidade de encontrar a solução para os problemas enfrentados, o pastor Ock Soo Park disse: “Houve vários desastres como a Covid -19 na história da humanidade, mas se você ler a Bíblia, esses desastres não terminam com uma maldição, mas como uma bênção, quando Deus humilha nossos corações e os volta a Deus. Embora o mundo tenha tido muitas dificuldades com a Covid-19, será um momento para todos orarem juntos, crendo que Deus o transformará em bênçãos”.

A inscrição é gratuita. Para fazer a sua inscrição, basta acessar o formulário abaixo.

https://forms.gle/yNr5UjuB4fQqTfit5

Mais informações:

www.missaoboanoticia.org.br

Facebook: @missaoboanoticia

YouTube: Missão Boa Notícia

Whatsapp: (11)97432-2748

Fonte: Assessoria Missão Boa Notícia

