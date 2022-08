Confira os Jogadores Indicados à Bola de Ouro 2022

A premia√ß√£o, ‚ÄúBola de Ouro‚ÄĚ, oferecida pela revista France Football, divulgou na √ļltima sexta-feira (12),¬† a lista com os nomes dos atletas indicados que elege o melhor jogador¬† do mundo. Entre os indicados, 3 brasileiros est√£o na disputa: Casemiro, Fabinho, e Vin√≠cius Junior. Acompanhe os detalhes do tradicional pr√™mio Bola de Ouro.

O evento que acontece anualmente desde 1956, e nesta edi√ß√£o entregar√°, al√©m do pr√™mio melhor jogador do mundo, trof√©us aos escolhidos nas categorias de Melhor Jogadora, Melhor Goleiro e o principal atleta com menos de 21 anos – Trof√©u Kopa. No dia 17 de outubro, em cerim√īnia que deve acontecer em Paris, no Teatro de Ch√Ętelet, os nomes dos vencedores de cada categoria ser√£o revelados.

Composta por 30 jogadores, a lista de indicados à premiação foi revelada e nela, além do trio brasileiro, conta com a presença do colega de equipe de dois dos três brasileiros indicados РCasemiro e Vinícius Junior, Karim Benzema, que fazem parte do elenco do atual campeão europeu, Real Madrid. O atacante francês Benzema é um dos grandes favoritos pelo troféu ao acumular títulos e marcar 44 gols em 46 partidas no clube espanhol. O jogador concentra o total de 23 títulos, dentre eles 5 troféus da Champions League, 4 Mundiais de Clube e 4 taças da La Liga.

Um outro nome de peso como favorito dentre os jogadores indicados √© Robert Lewandowski, que foi rec√©m contratado pelo Barcelona. O atacante, de origem polonesa, foi eleito ‚ÄúThe Best‚ÄĚ pela Fifa nos √ļltimos dois anos e √© considerado como um dos melhores atacantes de sua gera√ß√£o, por vezes, o melhor da atualidade.

E para a surpresa de muitas pessoas, os nomes de Lionel Messi e Neymar não aparecem entre os escolhidos. O dono de 7 troféus de Bola de Ouro, Messi, ficou de fora da lista de indicados pela primeira vez desde 2005. O motivo seria por conta de uma primeira temporada abaixo das expectativas no PSG. Já o seu colega no time francês E esperança do hexa pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, Neymar, também não aparece entre os 30 finalistas.

Confira a lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Le√£o (Milan)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius J√ļnior (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Díaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin N√ļ√Īez (Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Mané (Liverpool)

Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

Luka Modri (Real Madrid)

Antonio R√ľdiger (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Duan Vlahovi (Juventus)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jo√£o Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Categoria Feminina – Melhor Jogadora – Bola de Ouro 2022

Já na categoria feminina, a lista é formada por 20 atletas que disputam o prêmio. Entre as jogadoras indicadas está a atual campeã, Alexia Putellas, que atualmente joga pelo Barcelona.

Al√©m da jogadora espanhola, outras fortes indica√ß√Ķes aparecem na lista, como √© o caso da atacante inglesa, Beth Mead, que veste a camisa do Arsenal. A jogadora Beth conquistou o pr√™mio Chuteira de Ouro, na Eurocopa Feminina.

Ada Hegerberg, que foi a primeira vencedora da Bola de Ouro na edi√ß√£o de 2018,¬† tamb√©m est√° entre as favoritas para vencer a premia√ß√£o deste ano. A atacante norueguesa que atualmente defende o time Olympique Lyonnais, carrega em seu curr√≠culo ter sido a artilheira da Liga dos Campe√Ķes de Futebol Feminino de 2015-16 e recebeu a premia√ß√£o de melhor futebolista feminina da UEFA.

Confira a lista completa das indicadas ao Bola de Ouro – Melhor Jogadora:

Selma Bacha (FRA – Lyon)

Fridolina Rolfö (SUE РBarcelona)

Vivianne Miedema (HOL – Arsenal)

Lucy Bronze (ING – Barcelona)

Sam Kerr (AUS – Chelsea)

Christiane Endler (CHI – Lyon)

Lena Oberdorf (ALE – Wolfsburg)

Kadidiatou Diani (FRA – Paris Saint-Germain)

Catarina Macario (EUA – Lyon)

Alexia Putellas (ESP – Barcelona)

Alexandra Popp (ALE – Wolfsburg)

Aitana Bonmatí (ESP РBarcelona)

Wendie Renard (FRA – Lyon)

Alex Morgan (EUA – San Diego)

Beth Mead (ING – Arsenal)

Asisat Oshoala (NIG – Barcelona)

Marie-Antoinette Katoto (FRA – Paris Saint-Germain)

Millie Bright (ING – Chelsea)

Trinity Rodman (EUA – Washington Spirit)

Ada Hegerberg (NOR – Lyon)

Indicados ao Trof√©u Yashin –¬† Melhor Goleiro¬†

Na categoria de Melhor Goleiro, dois brasileiros que fazem parte da Seleção aparecem entre os indicados na premiação que faz parte da Bola de Ouro, são eles: Alisson Becker, que joga no Liverpool e Ederson, que fez uma excelente temporada no Manchester City. Confira a lista: