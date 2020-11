Conheça sua nova parceira de trading, saiba mais sobre a Binomo

A Binomo nasceu no ano de 2014 e tem como prop√≥sito oferecer uma plataforma de qualidade para que, atrav√©s de negocia√ß√Ķes, voc√™ possa ingressar no mercado financeiro e complementar sua renda extra.

Hoje, parte da Dolphin Corp, a empresa ganhou espaço em diversos países, também dando origem à Binomo Brasil. Para os clientes brasileiros, a plataforma mostrou-se transparente e de alta qualidade quando se trata do mercado de ativos.

O que é a Binomo e como funciona?

Com a Binomo Brasil voc√™ pode obter renda adicional de acordo com a valoriza√ß√£o e desvaloriza√ß√£o de ativos. √Č poss√≠vel utilizar a plataforma em desktop ou aplicativo, para isso, basta seguir estes passos e come√ßar a negociar:

Verifique os valores da sua carteira;

Escolha o ativo que deseja negociar;

Escolha o tempo que a negociação deve durar;

Fa√ßa as suas previs√Ķes se os ativos v√£o subir ou descer.

A Binomo Corretora permite que voc√™ tenha um lucro de at√© 90%, isto √© claro, dependendo do quanto as suas previs√Ķes estiverem corretas.

Cadastro e login



Quando acessar a plataforma Binomo, seja no site ou app, clique no bot√£o amarelo escrito “Entrar”. Para come√ßar o seu cadastro, coloque um endere√ßo de e-mail v√°lido e uma boa senha, isto quer dizer, que contenha n√ļmeros, letras mai√ļsculas e min√ļsculas e caracteres especiais.

Ap√≥s isso, voc√™ deve escolher qual ser√° a moeda utilizada em suas negocia√ß√Ķes. Este √© um ponto importante, j√° que, ap√≥s escolhida, n√£o √© poss√≠vel muda-la para outra op√ß√£o. N√£o esque√ßa tamb√©m de ler atentamente os termos de privacidade e de uso, desta forma, voc√™ saber√° exatamente quais s√£o as regras e deveres da Binomo Brasil para com seus clientes.

Aguarde o seu e-mail de confirmação, já que este passo é importante para confirmar seus dados e também para ficar por dentro de todas as novidades da Binomo. Quando quiser acessar sua conta novamente, insira seu e-mail e senha cadastrados nos campos indicados.

Tipos de contas

A Binomo oferece três diferentes tipos de contas, sendo que você pode escolher a que melhor satisfaz as suas vontades e necessidades como investidor.

Conta real: para este tipo de conta, fa√ßa o cadastro e deposite a quantia m√≠nima na sua carteira (10$). Feito isso, voc√™ j√° pode iniciar suas negocia√ß√Ķes, depositar e, posteriormente, retirar seus fundos.

Conta competitiva: voc√™ ter√° uma conta competitiva ap√≥s inscrever-se para um torneio, sendo que as negocia√ß√Ķes come√ßam apenas no in√≠cio do mesmo. Durante estes momentos, voc√™ utilizar√° uma moeda especial chamada token (‚āģ) e a quantidade dispon√≠vel desta moeda estar√° na descri√ß√£o de cada torneio.

Conta DEMO: com a conta demo, voc√™ pode come√ßar as negocia√ß√Ķes sem realizar um investimento inicial, apenas para se familiarizar com as din√Ęmicas e t√©cnicas de investimento. Por√©m, voc√™ n√£o ir√° obter lucros, mas pode entender o funcionamento da plataforma at√© se sentir confiante para come√ßar a utilizar a plataforma de trade. Para ter acesso √† uma conta demo, fa√ßa o seu cadastro na Binomo e realize o seu login nesta op√ß√£o. Posteriormente, basta migrar para uma conta real quando achar necess√°rio.

A Binomo é segura?

A Binomo possui ótimas taxas de lucro que podem complementar a sua renda, e o melhor disso é que não é necessário pagar nenhuma comissão para isso. Além disso, você está no controle, já que decide os valores e períodos da negociação.

Para que você fique em segurança, a Binomo também oferece um ótimo sistema de verificação para evitar fraudes e manter o seu dinheiro protegido enquanto estiver na plataforma. Sendo assim, de acordo com os próprios clientes, a empresa tem se mostrado uma maneira confiável e transparente para investir.

Como depositar na Binomo

Com o cadastro e escolha da moeda de transa√ß√£o finalizados, voc√™ j√° pode fazer os primeiros dep√≥sitos na sua conta Binomo. Para isso, v√° na op√ß√£o “Depositar fundos” e selecione tanto o m√©todo de pagamento quanto o valor desejado.

A Binomo estabelece um valor mínimo de depósito Р10$, não se esqueça de verificar no site qual é a quantia atualizada em seu respectivo país.

Algumas das formas de pagamentos aceitas s√£o:

Carteiras eletr√īnicas;

Carteiras de bitcoin;

Carteiras de litecoin;

Cart√Ķes de banco.

Caso escolha utilizar uma conta demo, o depósito não é necessário até mudar para uma conta real.

Como retirar seus fundos na Binomo

Retirar os fundos da sua carteira Binomo √© bem simples, basta ir em “Retirar fundos” e fazer a solicita√ß√£o do valor que deseja sacar. Sendo assim, dentro em tr√™s dias (depende do seu tipo de conta e sistema de pagamento), os fundos ser√£o depositados na sua carteira eletr√īnica ou cart√£o de banco informados no momento do cadastro.

Para poder retirar valores referentes a um b√īnus que voc√™ tenha ganhado, as suas negocia√ß√Ķes devem ser maiores em 35 a 40 vezes o valor existente na carteira.

Como baixar o Binomo app?

O aplicativo Binomo está disponível no Google Play e Apple Store, compatível com Android e iOS. Além disso, você pode baixar uma APK em uma plataforma confiável e utilizar a Binomo no seu computador (https://binomo.com/br/promo/android).

Se quiser continuar a utilizar apenas o site, voc√™ n√£o ter√° nenhum problema para fazer suas negocia√ß√Ķes.

Por que utilizar a Binomo?

Al√©m de ser c√īmoda e atender as necessidades desde os negociadores mais experientes at√© aqueles que est√£o come√ßando agora, a Binomo cuida de seus fundos com muita seguran√ßa e responsabilidade. Al√©m disso, voc√™ pode fazer parte de torneios, aprenda mais sobre negocia√ß√£o e complementar sua renda extra.

A Binomo tamb√©m oferece uma conta demo para quem deseja apenas treinar e diferentes formas de dep√≥sitos, j√° que voc√™ pode escolher entre cart√Ķes de banco ou carteiras eletr√īnicas. Por√©m, uma coisa √© certa, a Binomo tem a melhor op√ß√£o para o seu investimento.

A¬†Binomo¬†√© confi√°vel, √© regulamentada por √≥rg√£os internacionais como a ICF (https://financialcommission.org/binomo/) que garantem uma total seguran√ßa ao investidor contra fraudes nas opera√ß√Ķes e na garantia de seus fundos investidos.

Para saber mais, acesse o site oficial https://binomo.com/.