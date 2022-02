Construção de uma Clínica da Saúde da Mulher em Papanduva é debatida

A Secretária da Saúde Cátia Taciana Thorstenberg recebeu na manhã de hoje, dia 23, os assessores Vinício José dos Santos, Guilherme Tamanini e Daiane de Souza Gomes, que fazem parte do gabinete da Deputada Estadual Ana Paula da Silva (Paulinha), e na ocasião trataram sobre a destinação de recursos para a área da saúde.

A pauta principal do encontro foi a importância da saúde da mulher, e na oportunidade, a Secretária Cátia solicitou emendas parlamentares para a construção da “Clínica da Mulher” no município. Também, foi reforçado o pedido do “Odonto Móvel” para atendimento dos pacientes de diversas localidades do interior, dando prioridade àqueles com dificuldade de locomoção.