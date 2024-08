Convocação para Assembleia Geral Extraordinária para reativação

O presidente da Comunidade Reviver – Igreja Evangélica, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 25 do seu Estatuto, convoca todos os seus membros para Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2024, em primeira convocação às 19h e em segunda convocação às 19h30, tendo como local: Rua Severo de Almeida, 650, Campo do Gado, Rio Negro-PR, para tratar da seguinte ordem do dia:

Reativação Mudança de Estatuto Mudança no endereço da sede. Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal. Assuntos Gerais

Rio Negro, 31 de julho de 2024.

Leandro Lukasinski

Presidente