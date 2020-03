Copel intensifica medidas de prevenção contra o coronavírus

A Copel ampliou nesta segunda-feira (23) as medidas que vem tomando para evitar a contaminação e a proliferação do coronavírus. O atendimento presencial nas agências da Companhia foi suspenso por tempo indeterminado. Os consumidores devem buscar atendimento pelo telefone 0800 51 00 116, pelo site www.copel.com ou pelo aplicativo Copel Mobile, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS.

Outra medida que passa a valer é o trabalho a distância para funcionários e estagiários de áreas cujas atividades podem ser realizadas nessa modalidade sem prejudicar a operação e a manutenção dos serviços essenciais da Copel. As equipes estão sendo orientadas pelo departamento de Tecnologia da Informação para instalar acesso remoto aos computadores que permaneceram na empresa.

Para o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, o momento é de fortalecer o trabalho em equipe para garantir o fornecimento de energia. “Estamos na linha de frente, pela natureza do nosso negócio. Temos responsabilidade com mais de 11 milhões de paranaenses. Por isso, intensificamos medidas de prevenção e vamos continuar com as atividades essenciais”, destacou.

PREVENÇÃO – A Copel também intensificou medidas de prevenção para quem executa trabalho em campo ou precisa continuar frequentando os polos da empresa. Foram adquiridos novos lotes de álcool em gel e dispensers para suprir as unidades da Companhia. A entrega e a distribuição do material acontece durante essa semana.

As medidas de prevenção estão mobilizando toda a empresa. “Estamos tomando medidas mais fortes para conter a transmissão. Temos serviços que não podem parar e nossos profissionais estarão em campo servindo a sociedade paranaense, que precisa de nós neste momento”, afirmou o diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfali.

Também foram adquiridos termômetros, máscaras e protetores de sapato para atender quem precisa continuar com as atividades. Nos polos com elevador, a orientação passou a ser de entrar apenas uma pessoa por vez.

A limpeza nos polos em operação, principalmente as áreas de contato de mãos – maçanetas, botões de elevador, etc – foi reforçada, assim como a esterilização dos veículos da empresa, que agora também contam com álcool em gel.

“É uma série de ações para manter a operação dos nossos serviços de energia elétrica, que é um setor essencial e está na base de toda a necessidade da população nesse momento”, destacou o diretor da Copel Geração e Transmissão, Moacir Carlos Bertol.

A Copel também está atuando de forma colaborativa e prioritária na prestação de serviços que atendam ações de contenção do coronavírus.

FATURA – O débito automático é uma solução que pode auxiliar os consumidores a pagar a conta de luz sem precisar ir ao banco. Para quem tem conta nos principais bancos, o cadastro pode ser feito pelo aplicativo da Copel, disponível de graça para Android e iOS. São 14 instituições financeiras conveniadas: Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Bancoob, Caixa Econômica Federal, Credialiança, Credicoamo, Credicoopavel, Itaú, Mercantil do Brasil, Safra, Santander, Sicredi, Uniprime Central e Uniprime Norte.

Nos outros bancos, é possível fazer o cadastro no autoatendimento ou por site e aplicativo. Para isso, tenha em mãos uma fatura de energia para inclusão pelo código de barras ou ainda pelo número da unidade consumidora. No caso do Banco do Brasil, deve-se informar também o número do convênio da Copel: 13896.

REDE ARRECADADORA – Quem não pode cadastrar a conta em débito automático pode pagar pela internet, nos sites credenciados a receber a conta de luz. Outra alternativa é verificar os estabelecimentos comerciais credenciados para receber o pagamento da fatura de energia elétrica. São mais de mil farmácias, supermercados e mercearias habilitados a receber a conta da Copel, em todo o Paraná.

SEGUNDA VIA – O aplicativo da Copel armazena o histórico das contas de luz, é a melhor alternativa para recuperar a conta de energia. Também é possível solicitar segunda via pelo site da Copel.