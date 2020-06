Corpo de Bombeiros de SC tem a primeira mulher subcomandante de batalhão

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) registra mais um momento histórico. Dessa vez a major Priscila Casagrande deixa a sua marca como a primeira mulher subcomandante de um batalhão no estado. Nesta semana a major assumiu o subcomando do 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) com sede na cidade de Itajaí, local em que atuou como aspirante logo após o período de academia.

“Este convite foi aceito de uma forma muito positiva da minha parte, foi uma surpresa também e eu fiquei bem feliz de retornar para a região de Itajaí, onde eu comecei a minha carreira”, afirma Priscila.

O subcomando de um batalhão é uma função de assessoria, pois atua na área operacional estratégica, além de ser um apoio ao comando regional e ao Comando-Geral do CBMSC. “É um reconhecimento. Todos os oficiais que chegam à função de subcomandante sabem que é um desafio muito grande e que exige muita responsabilidade e eu fico grata pela confiança depositada pelo comando da corporação”, ressalta.

A major também destaca a importância de ser a primeira mulher da corporação a chegar ao cargo.  “Essa notícia me deixou bem contente, fico feliz em saber que o desafio tem que ser muito bem cumprido e a dedicação deve ser maior ainda, até porque esse processo todo envolve uma carreira de muito esforço. Isso envolve outras pessoas que acabam se espelhando nessa oportunidade de fazer um bom trabalho e demonstra que a carreira do CBMSC está aberta para todos e que é possível, com muita dedicação, conseguir atingir todos os objetivos e sonhos também”, diz.

Sobre a carreira da major Priscila

Assumir o subcomando do 7º BBM aconteceu após 14 anos de serviços prestados ao CBMSC. A major ingressou no CBMSC em 01 de junho de 2006, passou pelo período de academia, no Curso de Formação de Oficiais e, após a conclusão, atuou como aspirante na área do 7º BBM. Trabalhou ainda na Capital, na Diretoria de Pessoal do CBMSC; no comando do corpo de alunos do Colégio Feliciano Nunes Pires (CFNP); na Gerência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), junto à Secretaria de Estado da Saúde, além do Estado Maior-Geral. Também foi comandante da 3º Companhia, em Rio do Sul, que na época pertencia ao 5º Batalhão de Bombeiros Militar.

Durante o período em que esteve no Estado Maior-Geral, a major Priscila também acumulou as atribuições da presidência da Coordenadoria de Atendimento Pré-Hospitalar e contribuiu para a melhoria da gestão do conhecimento da corporação, principalmente na revisão, construção e análise das Diretrizes de Procedimentos Administrativos Permanentes (DtzPAP) que possibilitará melhores condições de trabalho.