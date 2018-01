Corpo de Bombeiros e Defesa Civil alertam população para os cuidados com as chuvas

Com as fortes chuvas que atingem, principalmente, o Litoral catarinense nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Santa Catarina alertam para uma série de cuidados que devem ser tomados pela população. As chuvas podem causar inundações, deslizamentos de terra, destelhamentos, panes elétricas, entre outras ocorrências.

O comandante da 1° Região do Corpo de Bombeiros Militar, que corresponde ao Litoral catarinense, coronel Cesar de Assunção Nunes, disse que o solo está encharcado, por isso as pessoas precisam estar atentas, pois podem ocorrer deslizamentos. Outro cuidado é transitar pelas rodovias. “Pedimos para que a população evite sair de casa nestes dias se não houver grande necessidade. Caso seja inevitável, é importante não passar por lugares alagados. Estamos trabalhando intensamente junto à Defesa Civil para proteger a população”, explicou.

A Defesa Civil recomenda que a população não suba em telhados e outras estruturas para fazer reparos por conta própria e nem mexa em fios e postes caídos. “Estes trabalhos só devem ser feitos por quem conhece esse tipo de serviço e com os devidos equipamentos de segurança. Se você subir no telhado, por exemplo, está se expondo ao risco de transformar uma crise que está acontecendo no município em um desastre familiar. Muitos óbitos acontecem dessa forma, por isso muito cuidado”, ressaltou o diretor de Resposta da Defesa Civil do Estado, Ânderson Ciotta.

Se precisar de ajuda, acione a Defesa Civil pelo fone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo fone 193.

Orientações do Corpo de Bombeiros Militar:

– Não caminhe por áreas alagadas. Além do risco de eletrocussão, há perigo de quedas e arrastamento pela força da água ou contração de doenças pela água contaminada.

– Se a água estiver chegando próximo e ameaça entrar na sua residência, levante os móveis, eletrodomésticos e roupas. Leve remédios, roupas e artigos de maior necessidade e procure um local seguro para se abrigar. Caso não tenha familiares por perto, procure os abrigos municipais.

– Procure não ficar ilhado. Mas, caso você tenha um local seguro e não alagado para se abrigar, faça uma reserva de alimentos, água potável e pilhas para lanternas.

– Pessoas acamadas, gestantes, crianças e idosos devem ser levados com prioridade para áreas seguras. Se precisar de ajuda, acione a Defesa Civil pelo fone 199 ou o Corpo de Bombeiros Militar pelo fone 193.

– Não transite de carro em ruas alagadas. Os motores de alguns veículos não são adaptados para inundações e acabam falhando.

– Se houver sinal de movimentação de solo, como muros abalroados ou caídos, árvores tortas ou caídas, rachaduras ou descida de terra com água, tipo enxurrada, saia do local de risco e acione o Corpo de Bombeiros ou técnicos de Defesa Civil para uma avaliação mais criteriosa.

– Turistas que estão em Florianópolis e em cidades atingidas pelas chuvas devem se antecipar para os deslocamentos evitando passar por áreas alagadas. Se tiverem voos agendados, precisam sair de casa com bastante antecedência para evitar contratempos.