Covid-19: maiores de 40 anos já podem tomar a segunda dose de reforço da vacina

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo orientação do Ministério da Saúde (MS), recomenda a partir desta segunda-feira, 20, a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para maiores de 40 anos. Os municípios catarinenses foram orientados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) que se tiverem doses disponíveis em estoque podem iniciar a aplicação neste público.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É importante que a população verifique junto à Secretaria Municipal de Saúde a estratégia de vacinação adotada.

A segunda dose de reforço deve ser aplicada com um intervalo de quatro meses após a primeira dose de reforço. As vacinas utilizadas podem ser Astrazeneca, Janssen ou Pfizer. De acordo com o Ministério da Saúde, estudos mostram que a aplicação de mais uma dose de reforço aumenta em mais de cinco vezes a imunidade uma semana após a aplicação.

Gestantes ou puérperas com 40 anos ou mais, que receberam anteriormente as vacinas Coronovac, Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, estão aptas a receberem um segundo reforço preferencialmente com a vacina Pfizer, se não estiver disponível, poderá ser utilizada a Coronavac.

Janssen

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ainda nessa segunda-feira, 20, o Ministério da Saúde também atualizou os esquemas vacinais de quem recebeu a dose da vacina da Janssen.

Todas as pessoas que receberam como esquema primário Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos, estão orientados a receber um segundo reforço e, todos os indivíduos de 40 anos e mais estão orientados a receber um terceiro reforço.

O intervalo mínimo para a aplicação do segundo reforço será de quatro meses a partir do primeiro reforço e também de quatro meses a partir do segundo reforço.

As vacinas a serem utilizadas para as doses de reforços podem ser da Astrazeneca, Janssen ou Pfizer.