Covid-19: municípios recebem testes rápidos de antígeno para ampliação da testagem

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES/SC) começou a enviar nesta terça, 28, para todos os municípios catarinenses, uma remessa de 461.885 mil unidades de Teste Rápido de Antígeno (TR-AG) para Covid-19. Com os testes, as cidades vão poder ampliar a estratégia de testagem para diagnóstico e conduta rápida frente aos casos de coronavírus, especialmente durante a temporada de verão, quando há aumento no fluxo de pessoas.

O superintendente de vigilância em saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário, ressalta que essa é uma das estratégias da operação Verão Mais Seguro, do Governo de Santa Catarina. “A ideia é que parte desses testes sejam utilizados em centros de testagem montados em locais de grande circulação de pessoas como aeroportos, rodoviárias e pontos turísticos, oferecendo aos turistas e à população em geral a possibilidade do rápido diagnóstico em locais de fácil acesso”, explica o superintendente.

O secretário de Estado da saúde, André Motta Ribeiro, encaminhou um ofício aos principais municípios que são destinos turísticos litorâneos, com a recomendação para implantação da estratégia e com a solicitação para que os locais de testagem voluntária sejam oficializados. Os municípios são: Florianópolis, Palhoça, Governador Celso Ramos, Bombinhas, Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, São Francisco do Sul, Itapoá, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Balneário Rincão, Araranguá, Arroio do Silva, Passo de Torres.

As cidades poderão destinar a outra parte dos testes para os hospitais que realizam atendimentos pelo SUS, como forma de auxiliar na triagem inicial dos pacientes suspeitos. As secretarias municipais que necessitarem uma quantidade adicional de testes poderão solicitar à Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC).

Teste Rápido de Antígeno (TR-AG)

Os testes rápidos de antígeno fornecem o resultado em 15 minutos e devem ser aplicados para o diagnóstico da Covid-19 em pessoas com e sem sintomas. Eles são indicados para a utilização em locais de grande circulação, onde as pessoas são convidadas a fazê-lo voluntariamente.

A testagem é feita com uma amostra coletada pelo swab (cotonete longo) do nariz. O exame consegue detectar se a pessoa está infectada pelo coronavírus de forma prática, sem a necessidade de estrutura laboratorial.

O superintendente explica que, em caso de resultado positivo, a pessoa é encaminhada para uma unidade de saúde e orientada a fazer o isolamento social “Desta forma, identificamos os casos com maior rapidez, isolando o paciente e rastreando os contatos, evitando assim a disseminação da doença”, finaliza o superintendente.