Covid-19: SC celebra um ano de vacinação com início da imunização de crianças de 5 a 11 anos

Há um ano, em 18 de janeiro de 2021, o estado de Santa Catarina iniciava a maior Campanha de Vacinação da história, a da Covid-19. Naquela data, 144 mil doses da vacina Coronavac chegaram ao território catarinense e os três primeiros moradores de Santa Catarina foram vacinados com a primeira dose.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“A vacina trouxe esperança e consolidou um trabalho feito a muitas mãos para enfrentarmos os desafios impostos pela pandemia. Mesmo diante de uma realidade triste e desconhecida, Santa Catarina registra os menores índices de letalidade pela Covid-19, sem abrir mão do esforço máximo na preservação da vida, do respeito ao trabalho e das decisões com base na ciência. A vacina continua sendo uma das principais estratégias de combate ao vírus. Vamos seguir fazendo a nossa parte, para juntos vencermos a pandemia o mais rápido possível”, enfatiza o governador Carlos Moisés.

O superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macário, acompanhou a chegada da primeira remessa de doses da vacina contra a Covid-19 ao estado. “Durante a primeira entrega fui tomado por um sentimento de emoção e esperança de que com o avanço da vacinação fosse possível proteger o maior número possível de pessoas. Sabia que o desafio era grande, mas tinha plena confiança nas equipes estadual, regional e municipal, e que o trabalho seria árduo, mas que seria um sucesso”, revela o superintendente.

De lá pra cá, o estado recebeu mais de 100 remessas, totalizando 13.884.218 doses de vacinas e mais de 12 milhões de doses entre primeira, segunda, dose adicional ou de reforço foram aplicadas na população. Números que mudaram a realidade da pandemia de Covid-19 no estado.

Com o avanço da Campanha de Vacinação foi possível reduzir o número de internações e óbitos em idosos durante a onda de transmissão da variante Gama nos meses de março a maio de 2021, e também na população adulta durante a onda de transmissão da variante Delta, a partir de junho de 2021. E, agora, toda a população acima de 12 anos do avanço da variante Ômicron, que apesar de ser altamente transmissível, tem tido pouco impacto na gravidade dos casos, principalmente por estar circulando em um momento em que boa parte da população já está vacinada com duas doses ou, ainda, a dose de reforço.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Início de uma nova etapa: a vacinação de crianças de 5 a 11 anos

Quase um ano depois, chegou ao estado uma nova primeira remessa. Desta vez, de vacinas pediátricas, para crianças de 5 a 11 anos de idade. O lote com 39.800 doses aterrissou no aeroporto de Florianópolis na última sexta, 14. E, em menos de 24h, já estava sendo distribuído para as 17 Unidades Descentralizadas de Saúde do estado, mantendo o compromisso com a população catarinense de distribuir as doses com a maior celeridade possível. E, assim, a vacinação de crianças pode ser iniciada por alguns municípios ainda no último fim de semana.

Novamente, o superintendente de vigilância em saúde esteve presente. “Agora, acompanhando a chegada das vacinas pediátricas, além da emoção de ver mais uma etapa sendo iniciada, senti uma forte sensação de dever cumprido. Nesse sentido, é importante reconhecer o empenho de todas as equipes em operacionalizar a Campanha de Vacinação contra a Covid-19. As altas coberturas vacinais são responsáveis para que, mesmo no atual cenário de aumento de transmissão da doença por conta da variante Ômicron e das aglomerações de Natal e Ano Novo, os casos estejam ocorrendo de forma leve, sem causar grande impacto nas hospitalizações e na mortalidade”, ressalta o superintendente.

“Para nós, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, com um imunizante seguro e eficaz, é mais um importante passo na Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Isso porque, oito crianças nessa faixa etária morreram no estado em decorrência da doença, outras 156 foram internadas desde o início da pandemia. Assim, a partir desse momento, é possível proteger esse grupo com a principal medida de prevenção contra a doença, que é a vacinação”, assinala o diretor da DIVE/SC, João Augusto Brancher Fuck.

Nova remessa

E hoje, dia 18 de janeiro, quando o estado completa um ano da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, uma nova remessa com mais 39.800 doses pediátricas chegou a Santa Catarina. A distribuição começa ainda hoje e será concluída na quarta, 19, mantendo o compromisso do estado de fazer chegar as vacinas aos municípios no menor tempo possível.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“É um momento de comemoração, considerando que boa parte da população catarinense está protegida e estamos avançando na vacinação das crianças de 5 a 11 anos. A vacina é segura e protege as pessoas, especialmente contra as formas graves da doença. O nosso pedido é para que aqueles que ainda não se vacinaram, que se vacinem, que levem seus filhos, convidem seus familiares, chamem os amigos, vizinhos e que fiquem atentos aos prazos para recebimento da segunda dose e da dose de reforço”, finaliza a gerente de imunização da DIVE/SC, Arieli Schiessl Fialho.