Defesa Civil de SC desenvolve novo sistema de emissão de alertas

Na próxima segunda-feira, 14, a Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) vai colocar em funcionamento a nova plataforma para emissão de alertas de curtíssimo prazo (Nowcasting), utilizada nos alertas das previsões com no máximo seis horas antes do evento climático. O Sistema foi desenvolvido pela equipe de meteorologistas da DCSC, com custo zero, e tem o objetivo de informar melhor a população durante o monitoramento meteorológico no Estado.

Esta é uma nova forma de comunicação dos alertas das tempestades, que ressalta ainda mais as cores que informam a severidade do evento. Ou seja, para status de observação é utilizada a cor amarela, representando nível moderado, a cor laranja indica atenção, destacando nível alto, e o alerta é representado pela cor vermelha, que demonstra risco muito alto.

“Buscamos aperfeiçoar o monitoramento meteorológico da Defesa Civil tanto com a contratação de uma equipe capacitada de meteorologistas, quanto com a utilização das mais modernas tecnologias”, destacou o Chefe da DCSC, João Batista Cordeiro Júnior. Segundo ele, este é um trabalho de prevenção que prepara a população para o enfrentamento e o impacto de tempestades intensas. “Nosso Estado está localizado em uma região recorrente de eventos extremos e devemos ter uma atenção especial para preservar vidas e reduzir os prejuízos”, finalizou.

As mensagens enviadas via SMS, Google e através das emissoras fechadas de televisão não sofrem alterações e continuarão a ser encaminhadas a partir do nível de atenção. O produto foi desenvolvido com base nos mais eficientes sistemas de alertas meteorológicos do mundo.

O Sistema, desenvolvido inteiramente em Santa Catarina, é inédito no Brasil e será operado através de uma plataforma dinâmica que possibilita que a informação seja transmitida com poucos clicks, de maneira simples e ágil para todo o território catarinense. Os alertas também serão disponibilizados através de publicações das redes sociais e página oficial da DCSC.

“Este novo produto traz uma arte gráfica mais fácil de compreender, além de diversas inovações como o destaque para os tipos de eventos”, explicou o coordenador de monitoramento e alerta da DCSC, Frederico de Moraes Ruthorff. De acordo com Ruthorff , a DCSC conta com um sistema de meteorologia que opera de forma contínua, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, e o novo sistema vai trazer mais eficiência no trabalho realizado.