Defesa Civil de SC promove palestras para celebrar Semana Internacional de Proteção

A Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC) irá promover, de 13 a 15 de outubro, uma série de palestras para marcar a Semana Internacional de Proteção e Defesa Civil. Neste ano, em função da pandemia de Covid-19, os eventos serão na modalidade de webnários e trarão palestrantes de renome nacional e internacional. Os eventos serão abertos para toda a comunidade e transmitidos no Youtube e Facebook do órgão estadual.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além de capacitar profissionais da área e gestores municipais, a semana tem o objetivo de fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate sobre o tema Proteção e Defesa Civil, sempre com o foco na redução de risco de desastres.

“Não podemos evitar que o desastre aconteça, mas podemos mitigar os efeitos provocados preparando a comunidade com capacitações, treinamentos e da conscientização”, destacou o diretor de Gestão da Educação da DCSC, Alexandre Corrêa Dutra. Segundo ele, a conscientização da população é fundamental para a percepção de risco.

Já o chefe da DCSC, Aldo Baptista Neto, reforça que, por meio da integração entre os órgãos de proteção e defesa civil e a sociedade, é possível trabalhar a construção de uma sociedade resiliente. “A Defesa Civil somos todos nós, assim cada catarinense pode fazer a sua parte e juntos podemos preservar vidas e reduzir os prejuízos”, ressaltou.

Palestras

A “Governança do risco de desastres” é tema do Dia Internacional da Redução do Risco de Desastres deste ano, comemorado no dia 13 de outubro. As atividades da Semana Internacional de proteção e Defesa Civil começam em SC na próxima terça-feira, 13, com o tema “Governança de Riscos e Desastres, Fortalecendo e Conectando ações. Na quarta-feira, 14, a temática será “Estiagem em Santa Catarina: Um raio x da problemática e o papel da defesa civil na promoção da resiliência”. O ciclo de capacitações encerra na quinta-feira, 15, quando será abordado o tema “Construções resilientes na gestão de riscos de desastres”.

Confira a programação:

13 de outubro, terça-feira – 17h

Governança de riscos e desastres, fortalecendo e conectando ações

Palestra: As Estratégias para Estabelecer a Governança Adotados pela DCSC.

Aldo Baptista Neto, chefe da DCSC

Palestra: A Governança do Comportamento Preventivo e a Cognição das Decisões Assertivas.

Naiara Augusto, secretária Executiva de Integridade e Governança do Governo de Santa Catarina

Palestra: Governança e Fatores Condicionantes de Colaboração na Gestão de Crise.

Marino Luiz Eyerkaufer, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina

Mediador

Alexandre Corrêa Dutra, diretor de Gestão da Educação da DCSC

14 de outubro, quarta-feira – 17h

Estiagem em Santa Catarina: um raio x da problemática e o papel da defesa civil na promoção da resiliência

Palestra: Estiagem em SC: contribuições do estudo realizado no Oeste Catarinense.

Mário Jorge C. C. Freitas, ABP-RRD e Consultor

Palestra: Monitoramento e Alerta: informações para o planejamento integrado.

Frederico Rurdoff, Coordenador de Monitoramento e Alerta da DCSC.

Palestra: Ações DCSC 2019/2020 na mitigação a Estiagem em SC: Horizontes de curto, médio e longo prazo.

Víctor Luís Padilha, Eng. Hidrólogo da DCSC.

Mediador

Aldrin de Souza, diretor de Gestão da Desastres da DCSC

15 de outubro, quinta-feira – 17h

Construções resilientes na gestão de riscos de desastres

Palestra: Construções resilientes a inundações e a adaptação das edificações.

David Proverbs, Prof. de Gestão de Construção e Reitor da Faculdade de Computação, Engenharia e Ambiente Construído da Universidade de Birmingham.

Palestra: A importância dos projetos de terraplenagem nas construções urbanas.

Ana Carolina Colombo, assessora técnica da DCSC.

Palestra: Mudança de paradigmas para construções resilientes em eventos climáticos extremos.

Luciano Peri, Coordenador Regional da DCSC.

Mediador

Caroline Margarida, gerente de Capacitação e Ensino da DCSC.