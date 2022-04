Defesa civil discute fluxogramas e supressão de vegetação em risco

Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira, 31, os membros do colegiado de Defesa Civil da Amplanorte, estiveram reunidos virtualmente, para debater a organização dos encontros e as iniciativas do colegiado na região.

A reunião se iniciou com o presidente do colegiado, Guilherme Azevedo Velho, que explicou o novo calendário para os debates do grupo, instituiu um novo sistema para realizar a leitura das atas, que serão feitas antes da reunião. O grupo também contou experiências das ações da defesa civil nos municípios para conter os problemas causados pelo mau tempo.

“A ideia é otimizar o tempo das discussões, dúvidas e assuntos que possam ser desenvolvidos durantes as reuniões, com leitura prévia da ata, queremos dar mais agilidade a esses processos”, contou o presidente.

Rafael Rumor, da Defesa Civil do município de Mafra, realizou uma apresentação mostrando o fluxograma dos procedimentos que são competência da Defesa Civil com relação ao corte de árvores e vegetação em situação de risco.

O modelo foi elaborado em parceria com a Amplanorte, e serão produzidos outros diagramas para serem mostrados para a população e para os novos membros na UMDECPLAN, para ficarem mais cientes das atribuições do órgão.

“A definição de processos é de grande importância para o colegiado, para podermos trabalhar de forma precisa com a definição de padrões, fato que até então era inexistente, com isso conseguiremos aplicar e difundir de forma eficaz as atividades da Defesa Civil”, explicou Rafael.

Posteriormente serão convidados representantes do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) para uma reunião, fora do calendário dos encontros, para se aprofundar mais na questão.

Foi aberta ainda uma caixa de sugestões para que o grupo possa enviar pautas e demandas a serem discutidas durante futuras reuniões do colegiado.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.