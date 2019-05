Defesa Civil emite alerta para temporais e chuva volumosa a partir desta quarta

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta de chuva volumosa em Santa Catarina a partir desta quarta-feira (22). As informações são baseadas em boletim emitido pela Epagri/Ciram nesta terça-feira (21).

Conforme o órgão, a condição climática deve ter início às 6h desta quarta e terminar apenas às 23h59 de quinta-feira (23). A previsão vale para todas as regiões do Estado.

Epagri/Ciram detalhou que as chuvas serão causadas pela passagem de uma frente fria por Santa Catarina nesta quarta, e também pela formação de um ciclone extratropical próximo à costa, na quinta-feira.

A condição começará no Oeste e Meio Oeste na quarta, com direção ao Planalto e Litoral na quinta. A previsão é de chuva moderada a forte, e risco de temporais localizados.

Acumulados de chuva

Média no Estado: 20 mm a 40 mm

Média do Planalto ao Litoral: 60 mm a 80 mm

Pontuais de:

Oeste e Meio-Oeste: 60 mm (quarta-feira)

Do Planalto ao Litoral: 100 mm

Demais regiões:10 mm a 30 mm (quinta-feira)

Ventos de até 100km/h

A Epagri/Ciram alerta também que, na sexta-feira (24), a intensificação do ciclone próximo à costa de Santa Catarina deve provocar vendavais com rajadas persistentes de 70 a 100 km/h no Planalto Sul e Litoral, com previsão de condição adversa no mar.

Em caso de qualquer problema ocasionado pelo excesso de chuvas ou vendavais, deve-se comunicar a coordenadoria municipal de Defesa Civil, pelo telefone de emergência 199, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

