Descubra como fazer melhorias em suas finanças pessoais

De que forma realizar melhorias nas finanças pessoais? Controlar todas as despesas do mês faz parte da realidade de todos, independente do poder monetário que tenha acumulado. Se não há um cuidado especial com os assuntos financeiros, torna-se ainda mais difícil atingir objetivos pessoais.

Apesar de todo o temor e distanciamento que muitas pessoas têm em relação às questões financeiras e econômicas, estes podem ser temas abordados de forma simples, sem tabus. Com algumas atitudes preventivas básicas, é possível fazer uma reserva financeira interessante.

Além disso, realizar melhorias nas finanças pessoais se torna ainda mais importante para aqueles que possuem um volume elevado de endividamento. A falta de recursos e o aumento das despesas por vezes não são contornáveis mês a mês. Dessa forma, com os juros abusivos do mercado, a dívida aumenta ainda mais, ficando mais difícil de ser quitada.

Qual é o primeiro passo?

Portanto, os primeiros passos para ter êxito nas finanças pessoais é procurar identificar quais são os principais problemas no orçamento. Listar todas as despesas em uma planilha detalhada pode ajudar bastante nesse processo. Além disso, projetar a renda para os próximos meses dará uma noção mais exata de quais serão as condições reais de pagamento.

No entanto, para colocar em prática todas essas medidas, é preciso estar atento a todas as informações relacionadas ao tema. Desse modo, ao longo desse artigo iremos trazer algumas dicas de como realizar melhorias nas finanças pessoais.

Evitar o parcelamento de compras é o primeiro passo

Há períodos na economia brasileira e mundial em que as finanças pessoais e de empresas passam por dificuldades. Estes problemas são causados por uma série de motivos, entre eles as oscilações de preços e do mercado de trabalho.

Desse modo, para superar os problemas apresentados nessa crise, cada empresa procura uma alternativa de potencializar seus rendimentos. Por outro lado, os consumidores tentam fazer com que seu orçamento dê conta de todas as necessidades, como as compras e o pagamento de serviços com água, luz e internet.

Portanto, levando em consideração estes dois pontos de vista, é bastante comum encontrar opções de parcelamento das compras. Conforme o produto adquirido e o seu valor, é possível encontrar opções de até 30 meses de parcelamento. Com isso, o cliente pode optar pelo número de parcelas que mais se adequa ao seu orçamento.

No entanto, o parcelamento de compras pode ser um grave problema para as finanças pessoais. Isso porque, de acordo com o número de prestações, o produto sofre uma inflação considerável, através de juros embutidos nas parcelas.

Desse modo, apesar de o valor das parcelas deixarem a impressão de que o preço final não é tão elevado, essa sensação não se traduz na prática. Além disso, para aqueles que realizam o parcelamento das compras pelo cartão de crédito ou crediário, o prejuízo é ainda maior. Conforme o cartão, é preciso pagar taxas de administração, além do crédito rotativo, em caso de parcelamento da fatura.

Ademais, o parcelamento de compras, para aqueles que estão com problemas financeiros, pode ser ainda mais perigoso. Caso as finanças pessoais não voltem a normalidade e haja atrasos no pagamento das mensalidades, os juros aumentaram ainda mais os débitos em aberto.

Corte de gastos nas finanças pessoais pode ser uma opção

Para melhorar as finanças pessoais, é preciso levar em consideração o poder de endividamento. Conforme o endividamento ou necessidade preventiva de conter os gastos, é possível analisar de uma forma mais adequada quais são os passos a serem seguidos.

Isto é, de acordo com o orçamento e as dívidas com vencimento imediato, é possível fazer assumir algumas responsabilidades a mais. No entanto, quando as finanças pessoais apresentam problemas como inadimplência e falta de recursos, é preciso ir no sentido de realizar cortes de gastos.

Dessa forma, conforme o volume do endividamento, é preciso encontrar alternativas de fazer o pagamento sem comprometer o orçamento mensal. Portanto, uma das alternativas mais utilizadas é a contratação de um empréstimo pessoal. Oferecido por diversas instituições financeiras, o empréstimo pessoal é uma das formas mais populares de crédito, principalmente para aqueles que já estão com um endividamento maior.

No entanto, o empréstimo pessoal tem como uma das suas principais características o juro elevado. Conforme a instituição financeira, é possível encontrar uma taxa de juros na casa dos 5% ao mês. Além disso, o prazo de pagamento não costuma ultrapassar as 36 parcelas.