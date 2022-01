Desenvolvedores de jogos mobile – Assuma o controle total do seu jogo

XSOLLA APRESENTA LOJA WEB PARA JOGOS MOBILE

Xsolla, companhia líder em comércio em videogames, continua abrindo as portas para mais oportunidades de renda para desenvolvedores de jogos mobile. Se baseando nas recentes mudanças de regras da Apple na App Store, os desenvolvedores agora são capazes de colher informações de contato dos jogadores, permitindo usar essa informação para contactar os jogadores para processar seus pagamentos em compras fora do aplicativo.

Xsolla Web Shop é construído precisamente para esse propósito, e empodera os desenvolvedores mobile a criar uma loja em seu próprio website. Usando a Loja Web, jogadores podem comprar itens dentro do jogo, moedas virtuais, inscrições, completar contas de jogadores, e mais, tudo por 5% em cada transação. Isso representa uma economia operacional enorme sobre opções de pagamento tradicionais dentro do aplicativo, e mantém mais receita no bolso do desenvolvedor. Além disso, a Loja Web da Xsolla é uma loja de selo branco para o desenvolvedor e seu website da marca, que aceita mais de 700 opções de pagamento locais. Isto simplifica as coisas para os jogadores fazerem compras diretas com sua escolha de pagamento. Não há esquema de pirâmide aqui, os jogadores ficam com o desenvolvedor.

A Loja Web não necessita de códigos back-end complicados ou trabalhos extensivos de design, e os desenvolvedores podem começar imediatamente. Os passos simples de integração são apresentados na última postagem do blog da Xsolla. Uma vez que a loja esteja ativa, desenvolvedores podem informar os jogadores das oportunidades de compra online por vários métodos de comunicação, como email, mídia social, boletim informativo, servidores de Discord, e mais. Veja uma demonstração da Loja Web aqui .

“A Xsolla antecipou essa mudança sísmica no início do ano, quando lançamos vários produtos ativamente utilizados por algumas das maiores empresas de jogos do mundo.” disse Chris Hewish, Presidente da Xsolla. “Agora nós combinamos esses produtos e aprendizados em uma solução elegante chamada de Loja Web Xsolla para Jogos Mobile, desenvolvida para aumentar a receita de desenvolvedores e os ajudar a construir relações próximas com seus jogadores.”

Para mais informações sobre a Loja Web Xsolla, visite https://xsolla.pro/web-shop.

Xsolla também providencia um ebook gratuito com mais detalhes, disponível aqui:

https://xsolla.pub/web-shop-ebook

Sobre a XsollaÂ

Xsolla é uma companhia líder mundial em comércio de jogos, com um conjunto de ferramentas e serviços poderosos e robustos, desenvolvidos especificamente para a indústria de games. Desde sua fundação em 2005, Xsolla já ajudou milhares de desenvolvedores de jogos e editoras de todos os tamanhos a promover e monetizar seus jogos globalmente, e através de múltiplas plataformas. Uma líder inovadora no comércio de jogos, Xsolla continua a solucionar as complexidades inerentes da distribuição global, marketing e monetização, para que seus parceiros possam crescer a audiência, o engajamento, e a receita. Com escritórios ao redor do mundo, Xsolla atualmente trabalha com as principais entidades de jogos, como Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, NetEase, Nexters, Playstudios, PLayrix, MiHoYo, e mais. Para mais informações, por favor visite xsolla.com.

