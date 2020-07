Detran-PR vai suspender o atendimento presencial a partir de segunda-feira (6)

O cidadão pode contar com a maioria dos serviços disponível nas plataformas online, no Portal de Serviços, pelo aplicativo Detran InteliGente, e também pelo telefone 0800 643 7373.

O¬†Departamento de Tr√Ęnsito do Paran√°¬†(Detran) vai suspender¬†o atendimento presencial ao p√ļblico a partir de segunda-feira (6), bem como¬†o atendimento aos¬†agentes externos do √≥rg√£o. A medida vale para as unidades situadas nas regionais de Sa√ļde contempladas no decreto estadual 4.942/20, que disp√Ķe sobre medidas restritivas para o enfrentamento da Covid-19.

Os usu√°rios que tenham atendimento agendado nas unidades que ficar√£o fechadas ao p√ļblico ser√£o informados do cancelamento por mensagem de SMS e e-mail, ou por meio dos agentes externos credenciados. Os servi√ßos presenciais ser√£o reagendados para momento oportuno, mas o Detran refor√ßa que est√£o mantidos os atendimentos por meio do portal de servi√ßos ou aplicativo.

O √ļnico servi√ßo presencial que poder√° ser realizado √© a libera√ß√£o de ve√≠culos¬†dos p√°tios¬†do √≥rg√£o, que¬†funcionar√£o em regime¬†de plant√£o. Os atendimentos ser√£o feitos por meio de agendamento pr√©vio atrav√©s de contato telef√īnico. Para a retirada de ve√≠culos ser√° permitida a apenas uma pessoa por vez, observando as medidas de higiene e profilaxia, bem como o uso de m√°scara de prote√ß√£o.

PRAZOS¬†‚ÄstOs prazos permanecem prorrogados conforme a¬†Resolu√ß√£o 782/2020¬†do Conselho Nacional de Tr√Ęnsito (Contran), que tomou algumas medidas relacionadas a dilata√ß√£o de prazos referentes a ve√≠culos, habilita√ß√£o e infra√ß√Ķes. S√£o elas:

РCarteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 19/02/2020, fica com prazo indeterminado para renovação;

РProcessos de primeira habilitação terão prazos estendidos para conclusão de 12 meses para 18 meses;

РPrazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;

РPrazos para apresentar defesa, indicação de condutor e recurso de multa, suspensão e cassação de CNH ficam interrompidos por tempo indeterminado.

O cidadão pode contar com a maioria dos serviços disponível nas plataformas online, no Portal de Serviços, pelo aplicativo Detran InteliGente, e também pelo telefone 0800 643 7373.